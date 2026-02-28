Inter - Genoa, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45. Echipele probabile în duelul dintre Cristi Chivu și Dan Șucu

Duelul dintre echipa antrenată de Cristi Chivu și cea finanțată de Dan Șucu va fi redat în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.

Inter are 64 de puncte și este lider absolut în Serie A. Rivala concitadină AC Milan se află pe locul doi, la zece „lungimi” în spate.

De cealaltă parte, Genoa se situează pe poziția a 14-a cu 27 de puncte. Lecce (locul 18 retrogradabil) are doar trei puncte în minus față de echipa finanțată de Dan Șucu.

Meciul tur a fost unul echilibrat, cu Interul lui Cristi Chivu impunându-se la limită, scor 2-1.

Echipele probabile: