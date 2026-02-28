Atacantul de 28 de ani, împrumutat de Barcelona pentru un sezon de la Manchester United, va fi permanent jucătorul echipei de pe Camp Nou din vară. Clubul s-a decis să plătească cele 30 de milioane de euro din contractul cu echipa de pe Old Trafford.

În tot acest timp, Barcelona lucrează și la transferul unui atacant, având în vedere că Robert Lewandowski (37 de ani) a intrat în ultimele luni de contract și are oferte concrete din Major League Soccer. Dusan Vlahovic (26 de ani), de la Juventus, este pe lista grupării catalane.

Dusan Vlahovic alege un transfer la Barcelona

Dorit și în Premier League de rivalele Tottenham și Chelsea, sârbul a ales să se transfere la Barcelona, după cum dezvăluie teamtalk.com. Transferul ar fi tentant și pentru gruparea catalană, în contextul în care Vlahovic a intrat în ultimele luni de contract cu Juventus și va deveni liber de contract în vară.

”Tottenham Hotspur și Chelsea rămân în cursa pentru transferul lui Dusan Vlahovic, deși acesta a ales Barcelona ca opțiunea sa numărul unu, putem dezvălui”, a transmis sursa citată anterior.

Problema Barcelonei ar putea fi reprezentată de salariul lui Vlahovic, unul dintre cele mai mari din Serie A. Sârbul primește 12 milioane de euro pe sezon net la Juventus.

În 2022, Juventus plătea o sumă uriașă pentru a-l transfera pe Vlahovic de la Fiorentina, una dintre rivalele din Serie A. Nu mai puțin de 85 de milioane de euro a costat sârbul crescut de Partizan Belgrad.

În prezent, cota sa de piață a scăzut, în contextul în care nici evoluțiile nu au mai fost cele din trecut. În prezent, Vlahovic este evaluat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate.