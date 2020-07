"Nu e treaba lui Mihai Rotaru!" Gigi Becali i-a dat replica patronului Craiovei! Cum va aborda FCSB meciul care poate stabili CAMPIOANA! 

Titlul se poate decide diseara, iar Craiova se teme ca FCSB nu ii va pune probleme CFR-ului.

Dupa ce in 2017 Universitatea Craiova a jucat cu multi juniori in fata Viitorului si a facilitat drumul echipei lui Hagi catre un titlu istoric castigat in fata FCSB-ului, oltenii se tem de razbunarea lui Becali! Mihai Rotaru a anuntat ca nu se poate baza pe ros-albastri si pe strategia lor, iar patronul de la FCSB i-a oferit replica.

"O sa vedeti la meciul cu CFR cum vom juca. Nu e treaba lui Rotaru care e strategia noastra pentru aceasta partida. Asa mi s-a spus si mie din partea lor atunci cand ei au jucat cu Viitorul. La ora asta chiar nu stiu ce prim 11 o sa trimita Petrea pe teren. O sa vorbesc si eu cu el sa vad cum a mai stat treaba pe la antrenamente

Dar daca este sa ma intrebi pe mine, eu cred ca acest campionat o sa se decida in ultima etapa, iar cine este mai bun dintre ei, sa castige titlul atunci. Mie nu imi pune nimeni pumnul in gura sa bat CFR-ul. Daca vom putea sa ii batem, ii batem. Daca nu, asta este situatia. Oricum, dupa pandemie nu a fost campionat", a spus Gigi Becali, conform Prosport.

Patronul FCSB a comentat si situatia meciurilor jucate fara spectatori in tribune.

"Meciurile s-au jucat fara spectatori si zici ca au fost doar amicale. Daca vom juca si din campionatul urmator tot fara suporteri, asa cum se aude, atunci o sa jucam o turca in aer liber", a adaugat Becali.

FCSB va intalni CFR Cluj incepand cu ora 21:45. Partida e LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook.com/www.sport.ro