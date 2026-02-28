VIDEO Dinamo și-a găsit atacant! A jucat la AS Monaco sau FC Thun și înscrie meci de meci

Dinamo și-a găsit atacant! A jucat la AS Monaco sau FC Thun și înscrie meci de meci Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Misiune grea pentru echipa lui Florin Bratu în această a doua parte a sezonului.

TAGS:
CS DinamoJean-Calvin Kouban MbangaJean Calvin MbangaFlorin BratuCorvinul Hunedoara
Din articol

Corvinul Hunedoara, liderul invincibil din Liga 2, a fost la un pas de primul eșec al sezonului în meciul de astăzi de pe teren propriu cu CS Dinamo - LIVE TEXT și LIVE VIDEO AICI.

S-a terminat 2-2, cu Corvinul egalând în minutul 90 din penalty!

La CS Dinamo și-a făcut din nou datoria noua achiziție Jean-Calvin Kouban Mbanga, care a înscris așa cum o făcuse și în etapa precedentă, prima a anului din divizia secundă.

Jean-Calvin Kouban Mbanga, adus în această iarnă în Ștefan cel Mare de la CS Afumați, este un atacant francez de origine cameruneză (după tată) și ivoriană (după mamă), în vârstă de 23 de ani.

Născut în Nice, el a jucat la echipe ca AS Cannes, AS Monaco, Kickers Offenbach (Germania), FC Thun (Elveția) sau SC Lusitania (Portugalia) înainte de a ajunge în Liga 2 din România în vara anului trecut.

Corvinul Hunedoara - CS Dinamo 2-2 în etapa 19

⚽ 1-0: Alexandru Neacșa (27)

⚽ 1-1: Robert Enache (57-penalty)

⚽ 1-2: J.C. Mbanga Kouban (64)

⚽ 2-2: Sergio Ribeiro (90-penalty)

Corvinul Hunedoara: Sandu – Albino, Lică, Manolache, Pădurariu – Cărăruș – Ribeiro, Deaconu, Neacșa ©, Pîrvulescu – Filip Ilie

Rezerve: Blaga – Kilyen, Florin Ilie, Zanc, Bradu, M. Bratu, Hayatu, Buziuc, Okoro

Antrenor: Florin Maxim

CS Dinamo: Dincă – Cernamoriț, Leca, Gherman, Ioniță – Răuță ©, S. Matei (Alexandru) – Enache (Uleia), Soare, Stanley (A. Cocoș) – Mbanga (Sârbu)

Rezerve: Moldovan – Anghel, Demici, Neculai, Zaharia

Antrenor: Florin Bratu

Golurile lui Jean-Calvin Kouban Mbanga la CS Dinamo în februarie 2026

Amical în Ghencea: gol în secunda 12 în 2-2 cu Steaua VIDEO AICI

Amical în Ștefan cel Mare: gol în 2-0 cu Universitatea Craiova 2

Etapa 18 Liga 2 (prima a anului): gol în 1-2 (a) cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe VIDEO MAI JOS

Etapa 19 Liga 2: gol în 2-2 (d) cu Corvinul Hunedoara VIDEO AICI

Clasamentul din Liga 2

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
ULTIMELE STIRI
Bournemouth - Sunderland 1-1! Egalitate de forțe pe „Vitality”
Bournemouth - Sunderland 1-1! Egalitate de forțe pe „Vitality”
Italienii, uluiți de Andrei Coubiș la două luni după transferul la ”U” Cluj: ”Trăiește asta acolo”
Italienii, uluiți de Andrei Coubiș la două luni după transferul la ”U” Cluj: ”Trăiește asta acolo”
Universitatea Craiova - Metaloglobus 1-1, ACUM. Oltenii restabilesc egalitatea
Universitatea Craiova - Metaloglobus 1-1, ACUM. Oltenii restabilesc egalitatea
Reacția lui Pep Guardiola, după ce a aflat că va juca din nou cu Real Madrid în Champions League
Reacția lui Pep Guardiola, după ce a aflat că va juca din nou cu Real Madrid în Champions League
Ce fotbalist a ratat Becali! Gol și assist în primele două meciuri la noua echipă
Ce fotbalist a ratat Becali! Gol și assist în primele două meciuri la noua echipă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali

Minim istoric! Ce șanse îi dă acum supercomputerul lui FCSB să intre în play-off

Minim istoric! Ce șanse îi dă acum supercomputerul lui FCSB să intre în play-off

Hermannstadt - FC Botoșani 3-1: victorie uriașă pentru sibieni după un meci spectaculos

Hermannstadt - FC Botoșani 3-1: victorie uriașă pentru sibieni după un meci spectaculos



Recomandarile redactiei
Gigi Becali l-a vrut, însă MM Stoica s-a opus! Acum, jucătorul a dat peste cap calculele FCSB-ului pentru play-off
Gigi Becali l-a vrut, însă MM Stoica s-a opus! Acum, jucătorul a dat peste cap calculele FCSB-ului pentru play-off
Reacția lui Pep Guardiola, după ce a aflat că va juca din nou cu Real Madrid în Champions League
Reacția lui Pep Guardiola, după ce a aflat că va juca din nou cu Real Madrid în Champions League
Universitatea Craiova - Metaloglobus 1-1, ACUM. Oltenii restabilesc egalitatea
Universitatea Craiova - Metaloglobus 1-1, ACUM. Oltenii restabilesc egalitatea
Italienii, uluiți de Andrei Coubiș la două luni după transferul la ”U” Cluj: ”Trăiește asta acolo”
Italienii, uluiți de Andrei Coubiș la două luni după transferul la ”U” Cluj: ”Trăiește asta acolo”
Ce fotbalist a ratat Becali! Gol și assist în primele două meciuri la noua echipă
Ce fotbalist a ratat Becali! Gol și assist în primele două meciuri la noua echipă
Alte subiecte de interes
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu a transferat la CS Dinamo în această iarnă o întreagă echipă! Azi are primul meci oficial al anului, în Cupă
Florin Bratu a transferat la CS Dinamo în această iarnă o întreagă echipă! Azi are primul meci oficial al anului, în Cupă
Rezultatele din turul 2 din Cupa României: CS Dinamo și Florin Bratu sunt OUT, Fetița și Balaur au câștigat cu 15-0 + foarfecă de senzație la Poli Timișoara!
Rezultatele din turul 2 din Cupa României: CS Dinamo și Florin Bratu sunt OUT, Fetița și Balaur au câștigat cu 15-0 + foarfecă de senzație la Poli Timișoara!
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

stirileprotv Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

stirileprotv Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

stirileprotv Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

stirileprotv Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!