Corvinul Hunedoara, liderul invincibil din Liga 2, a fost la un pas de primul eșec al sezonului în meciul de astăzi de pe teren propriu cu CS Dinamo - LIVE TEXT și LIVE VIDEO AICI.

S-a terminat 2-2, cu Corvinul egalând în minutul 90 din penalty!

La CS Dinamo și-a făcut din nou datoria noua achiziție Jean-Calvin Kouban Mbanga, care a înscris așa cum o făcuse și în etapa precedentă, prima a anului din divizia secundă.

Jean-Calvin Kouban Mbanga, adus în această iarnă în Ștefan cel Mare de la CS Afumați, este un atacant francez de origine cameruneză (după tată) și ivoriană (după mamă), în vârstă de 23 de ani.

Născut în Nice, el a jucat la echipe ca AS Cannes, AS Monaco, Kickers Offenbach (Germania), FC Thun (Elveția) sau SC Lusitania (Portugalia) înainte de a ajunge în Liga 2 din România în vara anului trecut.

Corvinul Hunedoara - CS Dinamo 2-2 în etapa 19

⚽ 1-0: Alexandru Neacșa (27)

⚽ 1-1: Robert Enache (57-penalty)

⚽ 1-2: J.C. Mbanga Kouban (64)

⚽ 2-2: Sergio Ribeiro (90-penalty)

Corvinul Hunedoara: Sandu – Albino, Lică, Manolache, Pădurariu – Cărăruș – Ribeiro, Deaconu, Neacșa ©, Pîrvulescu – Filip Ilie

Rezerve: Blaga – Kilyen, Florin Ilie, Zanc, Bradu, M. Bratu, Hayatu, Buziuc, Okoro

Antrenor: Florin Maxim

CS Dinamo: Dincă – Cernamoriț, Leca, Gherman, Ioniță – Răuță ©, S. Matei (Alexandru) – Enache (Uleia), Soare, Stanley (A. Cocoș) – Mbanga (Sârbu)

Rezerve: Moldovan – Anghel, Demici, Neculai, Zaharia

Antrenor: Florin Bratu

Golurile lui Jean-Calvin Kouban Mbanga la CS Dinamo în februarie 2026

Amical în Ghencea: gol în secunda 12 în 2-2 cu Steaua VIDEO AICI

Amical în Ștefan cel Mare: gol în 2-0 cu Universitatea Craiova 2

Etapa 18 Liga 2 (prima a anului): gol în 1-2 (a) cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe VIDEO MAI JOS

Etapa 19 Liga 2: gol în 2-2 (d) cu Corvinul Hunedoara VIDEO AICI