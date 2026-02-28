Marius Șumudică (54 de ani) a preluat-o pe 5 ianuarie pe Al Okhdood, echipă din primul eșalon al Arabiei Saudite, Saudi Pro League, și are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.

Ce lovitură! Victorie uriașă în Arabia Saudită pentru Marius Șumudică

Sâmbătă seară, Al Okhdood a avut meci la Buraidah, pe ”King Abdullah Sports City Stadium” împotriva lui Al Najma, în etapa cu numărul 24 din Saudi Pro League.

La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Marius Șumudică s-a impus cu 3-1 și a înregistrat toate cele trei puncte la Buraidah.

Saleh Al Abbas (Al Okhdood) a deblocat tabela de marcaj în minutul 14. Lazaro a restabilit egalitatea înainte de finalul primei părți, în minutul 39.

În actul secund, Christian Bassogog a readus-o pe gruparea lui Șumudică în avantaj, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 64 al confruntării.

Ultimul gol al meciului a fost marcat de Tokmac Nguen, pe care Șumudică l-a introdus pe suprafața de teren în minutul 81, în locul lui Bassogog, ieșit accidentat.

Okhdood, în clasament

Al Okhdood a bifat, astfel, a treia victorie din campionat. Echipa lui ”Șumi” mai are însemnate trei rezultate de egalitate și 17 înfrângeri.

Clubul se află pe locul 17 în clasament cu 13 puncte, după 24 de etape.