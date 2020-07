A inceput sa-si FRECE PALMELE cand a fost intrebat de FINALA cu Craiova! Ce a facut Deac in fata camerelor la finalul meciului cu FCSB

Ciprian Deac e fericit dupa 2-0 cu FCSB. Titlul se decide in ultima etapa a playoff-ului, in finala Craiova-CFR Cluj.

Deac spune ca a traversat o perioada extrem de grea dupa 'cazul COVID la CFR'. Liderul CFR-ului abia asteapta meciul cu Craiova, de luni.

"Am fost calmi, am lasat sa treaca timpul si am lovit cand a trebuit. In ziua de azi, daca alergi si pui osul la treaba pui probleme oricarui adversar. Au fost multi copii, dar alearga... Am avut o saptamana... Nu cred ca am avut in viata mea asa mult stres. Nu am reusit sa dorm, ne gandeam la cele mai urate lucruri. Din cate stiu, toti cei de la noi care au virusul se vor face bine in cateva zile si vor fi alaturi de noi. Luni va fi care pe care.

Abia astept (isi freaca mainile). Daca vor fi mai buni, le vom strange mana. Daca vom fi mai buni... le vom strange noi mana. Toata lumea zice ca trebuie ca lupta sa se termine pe teren. Meciurile trebuie castigate pe teren. Cred ca nici Astra, nici Craiova n-au nicio vina, s-a intamplat sa se imbolnaveasca jucatorii de la Astra. Eu cred ca asa ar fi corect, sa se joace pe teren, nu pe la comisii", a spus Deac la Digisport.