FCSB - CFR Cluj, LIVE TEXT, de la 21:45 | Se incinge lupta la TITLU! Dan Petrescu, obligat sa castige | Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna FCSB - CFR Cluj pe WWW.SPORT.RO si Facebook sport.ro.

Partida programata initial pe 18 iulie, din etapa cu numarul 8, a fost amanata atunci din cauza depistarii cu Covid-19 a lui Alexandru Paun.

CFR merge in deplasare la FCSB intr-un duel decisiv pentru lupta la titlu. Ardelenii sunt la un singur punct de Craiova, iar in etapa viitoare urmeaza meciul direct dintre cele doua echipe. In cazul in care echipa lui Dan Petrescu va pierde meciul de astazi, iar Craiova va castiga in fata Astrei, titlul din Liga 1 ar putea fi decis inca din aceasta seara.

Toni Petrea: "Ne gandim la locul 3!"

Antrenorul FCSB-ului cauta o noua victorie in playoff pe banca ros-albastrilor. Toni Petrea are pana acum doua victorii din tot atatea meciuri de cand a preluat echipa:

"Echipa are un moral foarte bun. Sper ca jucatorii mei sa aiba aceeasi pofta de joc si sa obtinem un rezultat cat mai bun.

Intalnim o echipa experimentata, angrenata in lupta pentru titlu, care, indiferent de numele jucatorilor care vor aparea maine pe teren, va veni si va incerca sa castige jocul.

Avem o problema pentru ca nu stim daca se va mai juca ultima etapa (n.r. in care FCSB ar intalni Astra). Ne gandim la locul 3, insa ramane de vazut ce se va intampla in continuare", a spus Toni Petrea la conferinta de presa.

Echipele probabile:

FCSB: Vlad - Cretu, Miron, Cristea, Pantiru - Morutan, Popescu, Vina - Man, Tanase, Coman

Antrenor: Toni Petrea

CFR Cluj: Arlauskis - Susici, Vinicius, Burca, Camora - Chipciu, Hoban, Itu - Deac, Rondon, Costache

Antrenor: Dan Petrescu

Clasamentul din playoff-ul Ligii 1