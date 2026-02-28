Alibek Aliev (16), Karlo Muhar (27) și Alexandru Ișfan (64) au fost marcatorii meciului.

În urma acestei victorii, CFR Cluj a ajuns la 50 de puncte și și-a asigurat matematic prezența în primele șase.

Pentru campioana en-titre, situația este extrem de complicată. Roș-albaștrii trebuie să câștige ambele meciuri rămase, cu UTA Arad și U Cluj, însă nu este suficient.

Singurul scenariu prin care mai poate prinde FCSB play-off-ul

Singurul scenariu rămas presupune ca FC Argeș să strângă maximum două puncte din duelurile cu Dinamo și Slobozia, iar FCSB să obțină victorii în ambele partide.

În caz de egalitate de puncte cu CFR sau FC Argeș, campioana en-titre pierde la criteriul meciurilor directe și va fi trimisă în play-out.

Astfel, șansele FCSB rămân doar matematice, iar echipa nu mai depinde de propriile rezultate exclusiv.

FC Argeș - Dinamo se joacă pe 1 martie, de la ora 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. În cazul unui rezultat favorabil Argeșului, speranțele roș-albaștrilor vor fi practic compromise.