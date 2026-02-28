Ianis Zicu a criticat aspru arbitrajul, acuzând neacordarea a două penalty-uri clare pentru echipa sa.

Ardelenii s-au impus la Ovidiu prin golurile marcate de Alibek Aliev (16') și Muhar (27'), în timp ce reușita gazdelor a purtat semnătura lui Ișfan (65'). În urma acestui rezultat înregistrat sâmbătă, formația antrenată de Daniel Pancu și-a asigurat matematic prezența în play-off, ajungând la 50 de puncte, pe locul 5. De partea cealaltă, Farul rămâne pe poziția a 11-a a Superligii, cu 37 de puncte.

Acuzații dure la adresa arbitrajului

Finalul partidei a fost marcat de o fază extrem de controversată. În minutul 90+3, Iustin Doicaru a căzut în careu, solicitând fault pentru o tragere de tricou a lui Marian Huja. Arbitrul Florin Andrei a lăsat jocul liber, decizie susținută și de arbitrii din camera VAR, Ionuț Coza și Sebastian Gheorghe.

La finalul confruntării, antrenorul constănțenilor s-a arătat revoltat de deciziile brigăzii de arbitri. Zicu a transmis că echipa sa a fost privată de lovituri de la 11 metri și a cerut sancțiuni aspre pentru oficialii meciului.

„A fost o partidă începută bine, am fost peste adversar, dar ei au marcat la primul moment. Calitatea lor a făcut diferenţa, ne-am pierdut capul şi am luat al doilea gol. Nu e uşor când adversarul se apără, am marcat şi am avut acele două penalty-uri clare, cei din camera VAR nu au vrut să-l cheme pe central. Să îi suspende 20-30 de etape, nu e normal să nu fie chemat măcar la o fază, pare rea intenţie, suntem victime colaterale şi ne depăşesc. A fost un arbitraj anormal. Arbitrul a dat 3 minute de prelungire, după cât s-a stat. Lucrurile astea le vedem şi noi. Putem să vorbim că noi am primit două goluri, dar de acolo la ce a fost a doua repriză, e mult de discutat. Se repetă o greşeală în defavoarea noastră. Poate altfel porneam în play-out, acum trebuie să muncim mai mult, sperăm că la următoarele meciuri vom avea şi VAR, că azi nu am avut. Să le fie ruşine! E evident, nu e nimic complicat, decizii total greşite, să vedem câte etape vor primi. Îmi e teamă de arbitraj”, a spus Ianis Zicu la finalul partidei.