"Mosu' de la Palat vorbeste multe!" Gigi Becali facut PRAF dupa ce a spus ca vrea sa il ia pe Nistor de la Dinamo! Ce i-a enervat pe dinamovisti

Ionel Danciulescu i-a dat replica lui Gigi Becali.

Finantatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, a dezvaluit ca in aceasta pauza de iarna ar vrea sa il ia pe Nistor de la Dinamo, insa transferul mijlocasului la marea rivala este greu de realizat. Directorul sportiv al celor de la Dinamo, Ionel Danciulescu, a vorbit despre interesul patronului ros-albastrilor pentru Nistor si spune ca nu isi doreste sa plece la o alta echipa din Romania, in special la FCSB. Va pleca doar daca va avea o oferta buna de afara.



"Nistor a plecat..in vacanta. Mosu' de la Palat vorbeste multe, Nistor mai are un an si jumatate de contract. Nici el nu-si doreste sa plece la FCSB, am vorbit cu el. Va pleca daca va fi o oferta buna de afara. Eu nu-l vad pe Nistor ducandu-se la FCSB.

Nu ne gandim la o strategie fara Nistor. Dinamo se va reinvena daca pleaca, il avem pe Fabbrini, a avut ghinion, dar e un jucator cu calitatea individuala extraordinara. La noi a fost pur ghinion, a facut o fisura, la Botosani nu a avut prea multe probleme fizice", a spus Danciulescu la Digi.