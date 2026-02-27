Radu Miruță, care ocupă portofoliul de la Apărare de la sfârșitul lunii noiembrie 2025, a detaliat joi intenția de a schimba statutul clubului din Ghencea. Steaua se află la al cincilea sezon consecutiv în Liga 2, fără posibilitatea de a urca în SuperLiga din cauza finanțării din bani publici. Politicianul a precizat la TVR că lucrează la o soluție legislativă pentru ca echipa antrenată de Daniel Oprița să poată juca pe prima scenă.

„Sunt două metode să treci de această barieră: să schimbi legea sau să faci un parteneriat public-privat. Este în analiză în aceste zile care dintre cele două poate avea șanse mai mari sau dacă mergem cu ambele în paralel. Nu este cinstit să ții niște sportivi buni pe margine, după ce se luptă 90 de minute, doar pentru că cineva scrie cu pixul undeva că nu au voie să joace mai departe”, a spus Miruță pentru sursa citată.

Reacția fostului președinte LPF

În replică, Dumitru Dragomir a spus pentru fanatik.ro că oficialul guvernamental va avea dificultăți în a trece de regulamentele internaționale de fotbal.

„În ce calitate modifică legea? Ca parlamentar, poate să facă o propunere. În primul rând, el trebuie să vadă dacă FIFA și UEFA sunt de acord cu ce vrea el să facă. Eu știu ce vrea el să facă, pentru că și eu aș face, dacă aș fi în locul lui. Să le dea drumul la ministere să cheltuie din banii publici, cum a fost și până acum. Astea sunt vrăjeli politice! Dacă schimbă legea și Steaua are voie să joace în Liga 1, eu îi dau ca primă o basculă de șampanie!”, a spus fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.