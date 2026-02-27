OFICIAL Billel Omrani a revenit în România și a fost prezentat astăzi la noua echipă!

Billel Omrani a revenit în România și a fost prezentat astăzi la noua echipă! Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul atacant al lui FCSB sau CFR Cluj a semnat în Liga 2.

TAGS:
Billel OmraniFCSBCFR ClujConcordia Chiajnaliga 2
Din articol

Concordia Chiajna, locul 12 în Liga 2, a anunțat în această dimineață transferul lui Billel Omrani.

Billel Omrani a semnat cu Concordia Chiajna

”🤝Transfer confirmat!

CS Concordia Chiajna anunță transferul definitiv al jucătorului Billel Omrani.

În vârstă de 32 de ani, Omrani evoluează pe postul de atacant și ajunge la CS Concordia Chiajna din postura de jucător liber de contract. În România a mai evoluat pentru CFR Cluj, FCSB, Petrolul Ploiești și ACSM Poli Iași, iar în străinătate a îmbrăcat tricoul următoarelor echipe: Marseille, Wisla Kraków și Anag. Karditsas.

Îi urăm mult succes în tricoul echipei noastre și evoluții cât mai inspirate alături de echipă!”, a postat clubul ilfovean.

Omrani are șapte trofee cu CFR

Omrani a scris istorie în România cu CFR Cluj: cinci titluri, două Supercupe, goluri în Europa, inclusiv împotriva lui Celtic. În 2019 a fost desemnat „Cel mai bun jucător străin” în Liga 1.

La FCSB, atacantul a strâns 22 de meciuri, a înscris două goluri și a livrat două pase decisie.

Dacă vorbim despre alte echipe din România, situația e cu atât mai gri. Atât la Petrolul, cât și la Poli Iași, nu a reușit nici să înscrie, nici să paseze decisiv, într-un total de 13 meciuri combinat.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
ARTICOLE PE SUBIECT
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
ULTIMELE STIRI
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
Inter pregătește curățenia! Starul lui Chivu, scos la vânzare după rușinea din Liga Campionilor
Inter pregătește curățenia! Starul lui Chivu, scos la vânzare după rușinea din Liga Campionilor
Mircea "cel Bătrân" Lucescu și istorica luptă cu turcii
Mircea "cel Bătrân" Lucescu și istorica luptă cu turcii
Fără precedent! Galatasaray plătește 75 de milioane de euro dacă îl vinde pe Victor Osimhen
Fără precedent! Galatasaray plătește 75 de milioane de euro dacă îl vinde pe Victor Osimhen
Prelungire de contract până în 2032 pentru antrenorul-minune din Premier League! Echipa visează chiar la Champions League
Prelungire de contract până în 2032 pentru antrenorul-minune din Premier League! Echipa visează chiar la Champions League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”

Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”

Mihai Popescu a semnat cu Dinamo! ”Un obiectiv clar: să câștige eventul”

Mihai Popescu a semnat cu Dinamo! ”Un obiectiv clar: să câștige eventul”

„Să rămân singur să joc fotbal?” Gigi Becali, reacție fermă după ce un titular a forțat plecarea de la FCSB

„Să rămân singur să joc fotbal?” Gigi Becali, reacție fermă după ce un titular a forțat plecarea de la FCSB

Iuliu Mureșan a desființat un fost antrenor de la CFR Cluj: „O să fie procesul. De ce nu spune nimic?”

Iuliu Mureșan a desființat un fost antrenor de la CFR Cluj: „O să fie procesul. De ce nu spune nimic?”

Ilie Stan a dat lovitura: „A venit, a văzut, a semnat! Are o misiune infernală“

Ilie Stan a dat lovitura: „A venit, a văzut, a semnat! Are o misiune infernală“



Recomandarile redactiei
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
Inter pregătește curățenia! Starul lui Chivu, scos la vânzare după rușinea din Liga Campionilor
Inter pregătește curățenia! Starul lui Chivu, scos la vânzare după rușinea din Liga Campionilor
Decizie finală! Imediat după calificarea în optimile Europa League, spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu Ionuț Radu la Celta Vigo
Decizie finală! Imediat după calificarea în optimile Europa League, spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu Ionuț Radu la Celta Vigo
Mircea "cel Bătrân" Lucescu și istorica luptă cu turcii
Mircea "cel Bătrân" Lucescu și istorica luptă cu turcii
Jucătorul de la FCSB, dorit la un club uriaș din Europa! Veste total neașteptată
Jucătorul de la FCSB, dorit la un club uriaș din Europa! Veste total neașteptată
Alte subiecte de interes
Billel Omrani revine în Superligă! Prima poză în echipamentul noii echipe
Billel Omrani revine în Superligă! Prima poză în echipamentul noii echipe
Billel Omrani revine în Superligă! Cu ce echipă s-a înțeles
Billel Omrani revine în Superligă! Cu ce echipă s-a înțeles
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

stirileprotv După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

stirileprotv Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!