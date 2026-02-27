”🤝Transfer confirmat!

CS Concordia Chiajna anunță transferul definitiv al jucătorului Billel Omrani.

În vârstă de 32 de ani, Omrani evoluează pe postul de atacant și ajunge la CS Concordia Chiajna din postura de jucător liber de contract. În România a mai evoluat pentru CFR Cluj, FCSB, Petrolul Ploiești și ACSM Poli Iași, iar în străinătate a îmbrăcat tricoul următoarelor echipe: Marseille, Wisla Kraków și Anag. Karditsas.

Îi urăm mult succes în tricoul echipei noastre și evoluții cât mai inspirate alături de echipă!”, a postat clubul ilfovean.

Omrani are șapte trofee cu CFR

Omrani a scris istorie în România cu CFR Cluj: cinci titluri, două Supercupe, goluri în Europa, inclusiv împotriva lui Celtic. În 2019 a fost desemnat „Cel mai bun jucător străin” în Liga 1.

La FCSB, atacantul a strâns 22 de meciuri, a înscris două goluri și a livrat două pase decisie.

Dacă vorbim despre alte echipe din România, situația e cu atât mai gri. Atât la Petrolul, cât și la Poli Iași, nu a reușit nici să înscrie, nici să paseze decisiv, într-un total de 13 meciuri combinat.