Marius Croitoru vrea să formeze un nou lot puternic la Botoșani și să readucă echipa în play-off, dar are mult de muncă, în această perioadă de mercato, pentru a-și impune din nou filosofia în privința transferurilor și a stilului de joc. Deocamdată, echipa ocupă locul 12 în clasamentul Superligii, cu două puncte acumulate în trei meciuri disputate, după înfrângerea cu Voluntari (1-2) și remizele cu Petrolul (1-1) și Rapid (2-2). În etape următoare, echipa va juca cu FCU Craiova (5 august / acasă), Dinamo (12 august / deplasare) și Oțelul (19 august / acasă).

"La Craiova m-a simțit extraordinar. A fost o greșeală să preiau pe FC Argeș"

"Domnul Iftime nu m-a primit ca pe fiul rătăcitor la Botoșani. Ca pe un fiu cred că da, dar nu rătăcitor. Vara trecută, eram gata să semnăm un alt contract pe doi ani de zile. Din păcate, anumite lucruri, mici neînțelegeri, au făcut ca eu să plec. Nu a existat nimic altceva, vreo altă problemă. Dar, așa a fost să fie. M-am întors cu inima deschisă la Botoșani.

La Craiova m-a simțit extraordinar și toate lucrurile au fost ok din punctul meu de vedere, au mers foarte bine. Gândiți-vă că, în afară de Farul, din play-off nu ne-am bătut nicio echipă. FCU a pierdut puncte cu echipele care nu se ridică la ceea ce înseamnă Craiova și la ce ambiții sunt acolo. Cu Chindia, cu Mioveni, cu echipe mai mici.

Greșeala mea a fost pentru că m-am grăbit și am preluat-o pe FC Argeș, care avea alt profil de jucători decât cei cu care eu lucrez. Acolo a fost o greșeală a mea, pentru că nici eu n-am avut o experiență, care să îmi permită să fac cele mai bune alegeri. Mi-a fost greu să găsesc jucători în iarnă. Am făcut anumite greșeli și eu, pe care mi le reproșez, că nu pot să spun că mi le asum, pentru că eu sunt aici și ei au retrogradat și aș fi ipocrit să spun lucrul ăsta, dar sunt greșeli pe care mi le reproșez eu.

"La Botoșani am o mai mare libertate, fac mai mult decât un simplu antrenor"

La Botoșani cred că am o mai mare libertate, toată lumea știe că fac mai mult decât un simplu antrenor. Când ajungi să transferi 15-20 de jucători în trei ani de zile și să menții performanțele, ai parte de o încredere suplimentară. Pentru că până la urmă asta este realitatea, am vândut șapte-opt jucători titulari, pentru că nu poți să vinzi rezervele în fiecare an, și în fiecare an am fost în play-off chiar sau în lupta pentru calificarea în play-off.

Chiar și în al treilea an am stat din prima etapă până în ultima etapă acolo. Am pierdut play-off-ul practic în ultimele 10 minute, în condițiile în care în luna februarie a plecat tot axul central - Racovițan, Edjouma, Ongenda, Kage. Am pierdut prezența în play-off în ultimele 10 minute. Este și normal ca toți cei care vă uitați la fotbal, la FC Botoșani, să așteptați ca noi să mai aducem în fața dumneavoastră jucători interesanți.

Cum e o perioadă de mercato pentru mine? Multă muncă, urmăresc foarte mulți jucători. Foarte mulți. Gândiți-vă că eu trebuie să găsesc jucătorul ideal din punctul nostru de vedere, care să întrunească mai multe criterii. Alții mai au banii, e mult mai ușor de adus și atunci noi trebuie să găsim jucătorul care îndepliniște mai multe aspecte, mai multe valori decât am putea noi să plătim. Atunci trebuie să fie și jucător tânăr, să fie și bun, să și accepte să vină la Botoșani. Mai au soție, familie, fac alegeri pe care din afară e greu să le înțelegi", a precizat Marius Croitoru pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea