Tottenham a început greu anul, iar, la momentul redactării acestui articol, Spurs ocupă locul 11 în Premier League, competiție ce se vede în exclusivitate pe VOYO, cu 22 de puncte obținute după 16 etape.



Bilanțul „albilor” arată astfel: șase victorii, patru remize și șase înfrângeri. Cu toate că locul 11 nu sună ideal, echipa antrenată de Thomas Frank este la doar patru puncte de Crystal Palace, ocupanta locului cinci, poziție ce asigură accederea în Europa League.



În fotoliul de lider este așezată Arsenal, rivala de moarte a echipei lui Radu Drăgușin, cu 36 de puncte obținute din 11 victorii, trei remize și două înfrângeri. Sub ei sunt Man City, cu 34 puncte și Aston Villa cu 33.



OUT! Pleacă de la Tottenham în ianuarie



După cum am menționat mai devreme, situația nu e „alb și negru”, dar nici roz. Tocmai de asta, oficialii clubului se gândesc să îl vândă pe Brennan Johnson, winger cu 14 meciuri la activ în acest sezon, în campionat.



Venit în 2023 de la Nottingham Forest pentru 55 de milioane de euro, Johnson a strâns 20 de meciuri în acest sezon pentru „albi” și a reușit să își treacă în cont patru reușite.



Potrivit publicației TeamTALK, Spurs ia în calcul opțiunea de al vinde pentru prețul corect. Sursa citată anunță că trei echipe din Premier League sunt cu ochii pe winger, printre care și Crystal Palace.



Brennan, fiul jamaicanului David Johnson, ex-Man United și numeroase echipe din Anglia, este cotat la 35 de milioane, potrivit Transfermarkt. 105 meciuri a înregistrat galezul pentru Spurs, timp în care a marcat 27 de goluri și a livrat 18 pase decisive.

