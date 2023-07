Jucătorul care l-a supărat pe Valeriu Iftime în meciul cu Rapid: „Nu îmi convine! Mă voi gândi în privința lui”

Chiar dacă moldovenii au avut ocazii mai clare de gol și ar fi putut câștiga meciul, patronul FC Botoșani, Valeriu Iftime, a declarat că este mulțumit de rezultatul obținut, având în vedere problemele cu accidentările din echipă.

„Nici dacă aș fi năuc nu aș putea să spun că nu sunt mulțumit de rezultatul din Giulești, deși trebuie să recunoașteți că noi cei de la FC Botoșani am avut ocaziile mai clare de gol și puteam câștiga în fața Rapidului. Sunt foarte mulțumit de rezultat, deși noi am avut mari probleme din cauza accidentărilor. Vedeți că am jucat cu patru fundași centrali, deoarece fundașii laterali nu i-am avut.

Am jucat în Giulești exact ceea ce ne-am propus, dar acum nu trebuie să facem nuntă că ne așteaptă un joc tare greu acasă. Vine la noi FC U Craiova, iar echipa domnului Mititelu nu este deloc o echipă care după trei etape să aibă zero puncte. Nici eu nu pot să cred cum oltenii au pierdut meciul ăla cu U Cluj. Este incredibil și doar în pielea lui Adrian Mititleu să nu te afli acum. Însă, așa vrea să văd cum vor juca ei cu noi. Dacă vor veni chitiți să ne bată, atunci vă asigur eu că noi îi vom bate. E foarte important cum vor aborda ei tactica în acest meci cu noi. Craiova nu e în niciun caz tipul ăla de echipă în care să stea pe două linii și să se apere pe baricade. De aceea vă spun că e foarte important ce tactică va aborda Dică împotriva noastră. Iar în plus de asta știți bine că cineva de la noi din staff-ul tehnic îi cunoaște foarte bine”, a spus Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani, după egalul cu Rapid, scor 2-2.

Iftime, hotărât să-l vândă pe Sekou Camara

Referitor la Sekou Camara, Valeriu Iftime a exprimat preocupare cu privire la atitudinea acestuia pe teren. Patronul moldovenilor susține că fotbalistul este preocupat de o posibilă plecare și nu mai este concentrat pe meciurile echipei FC Botoșani.

În aceste condiții, sunt șanse mari ca Sekou Camara să plece de la FC Botoșani, după ce gruparea din Moldova a primit o ofertă concretă din străinătate pentru transferul său, oferindu-i jucătorului un contract mai avantajos din punct de vedere financiar.

„Este foarte interesant pentru mine ceea ce se întâmplă cu Camara, deoarece îmi este clar că el stă acum mai mult cu gândul la plecare și nu prea se mai concentrează pe ceea ce are el de făcut pe teren. Am văzut că l-a certat pe Cioiu, poate că la faza aia avea oarecum dreptate, dar apoi am văzut în finalul meciului că el nu a vrut să îi paseze la aceea ocazie și a ratat chiar el în situație foarte clară de a marca și de a câștiga meciul.

Poate îi înțeleg comportamentul, iar în următoarele zile trebuie să mă gândesc foarte bine ce fac în privința lui. El e foarte supărat că nu a jucat sub comanda lui Teja și nici a lui Stoican. Dar nici să îl țin acum la noi, iar el să nu prea mai fie cu gândul la FC Botoșani parcă nu îmi mai convine. În acest moment el vrea să plece, iar eu am o ofertă concretă de la o echipă din străinătate pentru el. Lui i se oferă un contract mult mai bun ca la noi, iar lui FC Botoșani i se oferă 200.000 de euro pentru transfer. Mă voi gândi foarte bine și voi lua o decizie în zile următoare”, a mai spus Iftime, potrivit Prosport.