Marius Croitoru a fost de mai multe ori în atenția patronului Gigi Becali, pentru a ocupa funcția de antrenor al FCSB. Tehnicianul spune că nu a fost contactat pentru negocieri și că se află încă într-o perioadă de acumulare a cunoștințelor profesionale, vrând să își obțină licența PRO la Chișinău, din partea Școlii Federale de Antrenori din cadrul FMF, dar și carnetul de antrenor din partea Centrul Național de Formare și Perfectionare a Antrenorilor de la București.

"Au existat doar spusele domnului Becali, n-am fost contactat niciodată de clubul FCSB"

"S-a vorbit de foarte multe ori că sunt aproape de FCSB, că sunt pe lista lor. Nu știu, nu știu, nu știu! Să vă spun sincer, nu știu, pentru că eu n-am fost contactat niciodată. E bine să fii considerat potrivit pentru echipe importante, dar au fost doar discuții în presă. Au existat doar spusele domnului Becali, n-am fost contactat niciodată de clubul FCSB.

Dacă sunt capabil să trec la nivelul următor? Deocamdată acumulez, eu încă nici nu am intrat la licență PRO. Îmi doresc din tot sufletul să am posibilitatea să intru acum la prima sesiune de licență PRO în cadrul federației din Moldova, pentru că acolo am dreptul. Între timp trebuie să-mi termin carnetul de antrenor în România. Nu pot să mă numesc un antrenor experimentat după patru ani de zile în antrenorat. Pentru că, dacă stăm bine și ne uităm la tot ceea ce înseamnă echipe în România sau cel puțin cele din play-off, toate au antrenori cu 10-15 ani de experiență.

Am nevoie de timp, pentru că și eu am făcut anumite greșeli și ar fi fost ideal să înveți din greșelile altora, dar cred că nu este antrenor care să muncească și să nu greșească. Ne dorim să nu greșim, dar se întâmplă la fotbal. Câteodată spui că ai învățat, dar există posibilitatea să repeți aceleași greșeli fără să-ți dai seama. Deocamdată aș vrea să-mi termin toate licențele și să am carnetul de antrenor și abia pe urmă să mă mai gândesc la o plecare de la Botoșani.

"La Craiova m-a simțit extraordinar. Greșeala mea a fost că am preluat-o pe FC Argeș"

La Craiova m-a simțit extraordinar și toate lucrurile au fost ok, din punctul meu de vedere, au mers foarte bine. Gândiți-vă că, în afară de Farul, din play-off nu ne-a bătut nicio echipă. Craiova a pierdut puncte cu echipele care la momentul acela erau sub noi, cu Chindia, cu Mioveni, cu echipe mici, care nu se ridică la ceea ce înseamnă Craiova și la ce ambiții sunt acolo.

Greșeala mea a fost că m-am grăbit și am preluat-o pe FC Argeș, care avea în lot alt profil de jucători decât cei cu care eu lucrez. Acolo a fost o greșeală a mea, pentru că nici eu n-am avut o experiență care să îmi permită să fac cele mai bune alegeri. Mi-a fost greu să găsesc jucători în iarnă. Am făcut anumite greșeli și eu, pe care mi le reproșez. Nu pot să spun că mi le asum, pentru că eu sunt aici și ei au retrogradat și aș fi ipocrit să spun lucrul ăsta, dar sunt greșeli pe care mi le reproșez eu", a precizat Marius Croitoru pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea