Giuleștenii ocupă locul al patrulea, cu 4 puncte acumulate (Sepsi 0-0, "U" Cluj 3-0), iar moldovenii se află pe poziția a 11-a în Superligă, cu un singur punct în clasament (FC Voluntari 1-2, Petrolul 1-1). Marius Croitoru, antrenorul oaspeților, spune că respectă statutul adversarei, dar că atmosfera de pe vechea arenă din Giulești i se părea una mai frunmoasă decât cea de pe noul stadion de lângă Podul Grant.

"Rapidul nu-și poate propune altceva decât campionatul și Cupa, pentru că așa-i în ADN-ul lor"

"Este normal ca Rapid să facă transferuri și să dorească să câștige trofee. Este o echipă mare, o echipă de tradiție a campionatului, o echipă cu suporteri mulți, cu o galerie frumoasă. O echipă, care atâta timp cât își propune obiective înalte, e normal să facă transferuri, să umble după jucători care pot aduce plusvaloare. Și atunci e și normal că investind îți dorești obiective mărețe, participări în cupele europene, trofee. Este și normal. Oricum Rapidul nu-și poate propune altceva decât campionatul, Cupa, pentru că așa-i în ADN-ul lor, la fel ca și la Steaua și Dinamo.

"Vechiul stadion avea o aură specială, parcă era scos din cărțile de istorie"

Eu nu am prins noul stadion din Giulești ca jucător, dar n-am avut probleme pe vechea arenă, pentru că am jucat multă vreme la Bacău, la Timișoara, n-am avut... Doar când am fost cu Steaua, atunci am fost primit foarte ostil, pentru că e clar că rivalitatea este mare și era normal să nu fie primită bine Steaua pe Giulești. Dar cred că atmosfera era mai frumoasă pe vechiul Giulești decât acum. E o părere personală. Stadionul actual e modern, e foarte frumos, e cochet, dar vechiul stadion avea o aură specială, parcă era scos din cărțile de istorie ale fotbalului", a declarat Croitoru pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea, FC Botoșani (FB)