BREAKING NEWS! Marius Croitoru, OUT de la FCU Craiova! 

Antrenorul s-a despărțit de gruparea din Bănie după al treilea meci consecutiv fără victorie în campionat. FCU Craiova a anunțat despărțirea de tehnician la câteva ore după meciul de pe „Ion Oblemenco”. Totodată, oltenii au dezvăluit cine va prelua banca tehnică până la găsirea unui nou antrenor.

Marius Croitoru nu mai e antrenorul lui FCU Craiova

„În urma discuțiilor purtate după înfrângerea cu Chindia Târgoviște, Marius Croitoru a reziliat de comun acord contractul cu clubul nostru, acest lucru realizându-se la dorința expresă a antrenorului.

În aceste condiții, banca tehnică va fi asigurată, până la anunțarea noului antrenor, de cuplul Paul Răducan - Florin Drăgan”, se arată în comunicatul clubului.

Marius Croitoru a semnat cu FCU Craiova în iunie 2022, la câteva săptămâni după despărțirea de FC Botoșani. Oltenii au avut un start bun alături de noul antrenor, însă ultimele etape nu au mai fost la fel de bune. Ultiam dată, FCU Craiova a câștigat la începutul lunii septembrie, în urmă cu o lună, în duelul cu Rapid, însă de atunci, gruparea din Bănie a înregistrat două înfrângeri și o remiză.

14 meciuri au jucat oltenii sub comanda antrenorului, având 5 victorii, trei remize și șase înfrângeri suferite.

Declarațiile lui Marius Croitoru după înfrângerea cu Chindia

„Un meci slab, în care am întâlnit o echipă mult mai bună decât noi, mult mai puternică. Ne-au dominat, au avut determinare, practic asta e realitatea. Echipa mai puternică a câștigat. Să vă spun ceva: cel mai ușor în fotbal e să-ți pierzi încrederea și atunci degeaba ești fotbalist bun. Am avut o discuție cu ei și încrederea este cel mai important lucru pe care l-am pierdut.

Ceea ce s-a întâmplat în această seară, la Mioveni, nu dă speranțe nimănui. Lucrurile sunt foarte clare. Eu sunt răspunzător de rezultate, băieții nu au nicio vină. Nu pot să stau să-mi bat joc de munca unui om. Nu stau unde lucrurile nu sunt clare, o să am o discuție cu nea Adi. Lucrurile nu sunt cum mi-aș dori. Vreau să am o discuție cu domnul Mititelu și trebuie un șoc la echipă.

Nu stau unde lucrurile nu sunt ok, eu sunt singurul vinovat. Meciuri se pot pierde, dar e vorba despre modul cum o faci. Poți să pierzi cu capul sus sau în genunchi. Și când pierzi de maniera asta, nu ai niciun viitor. Am avut momente când am jucat foarte bine și am luat gol în minutul 45. Patru meciuri din cinci.

La Voluntari, cu Petrolul, cu Universitatea Craiova, cu UTA Arad. Nu mai ține de ceea ce lucrez la antrenamente. E vorba de concentrare, de atitudine. Domnul Mititelu a venit în vestiar, eu le-am explicat ceva și rămâne să am o discuție cu patronul să lămurim lucrurile. Am vorbit cu suporterii, îmi doresc să fi reușit, dar în momentul acesta...

Mi-e greu să cred că pot schimba eu ceva mâine. Nu eram într-o situație disperată, cu o victorie astăzi, eram pe locul 6. Nu știu de unde atâta panică, disperare. Eu sunt vinovat că nu am știut să-i capacitez. Le-am spus că o să am o discuție cu domnul Mititelu azi, mâine.”, a subliniat Marius Croitoru după înfrângere.