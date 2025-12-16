Jucătorul de care Chivu nu-și permite să se atingă: dezvăluirea italienilor

Potrivit presei italiene, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Erling Haaland şi Harry Kane sunt singurii patru jucători care au fost implicaţi direct în mai mult de 10 goluri în fiecare dintre ultimele şapte sezoane în primele cinci ligi din Europa.

Atacantul argentinian, Lautaro Martinez, a fost implicat în mai mult de 10 goluri pentru Inter Milano în fiecare dintre ultimele şapte sezoane, el având deja opt goluri şi trei pase decisive în actuala stagiune pentru echipa antrenată de Cristi Chivu.

Lautaro Martinez (foto), căpitanul lui Inter, a fost decisiv pentru victoria nerazzurrilor cu 2-1 asupra echipei Genoa, duminică, oferind un gol şi o pasă decisivă pe stadionul Marassi.



Argentinianul este, în prezent, cel mai bun marcator din Serie A, cu opt goluri, cu unul mai mult decât Christian Pulisic de la AC Milan. Potrivit Agerpres, statisticile confirmă că Lautaro a fost unul dintre cei mai buni atacanţi din Europa în ultimii ani.



Lautaro a marcat 165 de goluri în 355 de meciuri pentru Inter de când s-a alăturat grupării lombarde, în vara anului 2018.



Câştigător al Cupei Mondiale din 2022 cu Argentina, "El Toro" a fost golgheterul Seriei A în sezonul 2023-24, cu 24 de reușite, contribuind la cel de-al 20-lea Scudetto din istoria lui Inter.



Cu Argentina, el a fost golgheterul Copei America în 2024.

