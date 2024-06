Marius Croitoru a explicat de ce a revenit la FCU Craiova: "Am avut o discuție cu Mititelu"

Marius Croitoru, în vârstă de 43 de ani, a fost numit din nou antrenor principal al echipei, după ce Adrian Mititelu a decis să-l aducă înapoi pentru a duce proiectul mai departe.

Croitoru a mai antrenat FCU Craiova în perioada iunie - octombrie 2022, unde a adunat 14 meciuri, din care a obținut cinci victorii, trei remize și șase înfrângeri. În ciuda rezultatelor mixte, Croitoru și Mititelu au avut o relație de lucru funcțională. La acea vreme, Mititelu a fost extrem de critic la adresa lui Croitoru, chiar l-a numit "nepriceput" și l-a acuzat că echipa nu are energie din cauza sa.

Croitoru a explicat motivul revenirii

Marius Croitoru a explicat că a ales să revină la FCU Craiova datorită relației bune avute cu Adrian Mititelu în primul mandat. Croitoru a semnat un contract pe doi ani și a declarat că Mititelu i-a garantat libertatea de a-și face meseria fără intervenții.

"Atunci când am lucrat prima dată cu Adrian Mititelu, colaborarea a fost exact cum ne-am înțeles de la început. Am fost lăsat în pace să-mi fac meseria. După ce s-a întâmplat, am avut o discuție cu dumnealui și mi-a explicat acele ieșiri. Acum, mi-a garantat același lucru și asta m-a convins să revin. În primul mandat, n-a intervenit deloc peste mine", a declarat Croitoru, conform Sport Total.

Declarațiile lui Adrian Mititelu din 2022

După plecarea lui Croitoru în 2022, Mititelu a fost foarte critic și "l-a tras de urechi" pe tehnician.

"Adevărul este că ar trebui să-i puneți întrebări lui Croitoru, el a avut echipa asta pe mână și a lăsat-o cum a lăsat-o. Echipa nu are energie. Nu știu ce antrenamente s-au făcut, echipa nu poate să alerge. Jucătorii se sufocă. Asta se întâmplă când dai echipa pe mâna unor oameni care nu au experiență", declara Mititelu acum doi ani.

Obiective pentru viitor

Tehnicianul este hotărât să răspundă provocării și să readucă FCU Craiova în primul eșalon fotbalistic românesc.

"Aproiectele sunt clădite pe rezultate. Atâta timp cât sunt rezultatele, rămâi în proiect. Pe mine mă interesează doar relația pe care o are cu mine și libertatea pe care o am ca antrenor", a concluzionat Croitoru.