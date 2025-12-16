După 20 de etape din Superligă, avem doi fotbaliști aflați la egalitate în topul celor mai buni marcatori și un pasator decisiv lider solitar în clasamentul assist-urilor.

Topul golgheterilor din Superligă



1. Jovo Lukic (U Cluj - foto) 10 goluri (plus o pasă decisivă)

2. Alex Dobre (Rapid) 10 goluri

3. Florin Tănase (FCSB) 9 goluri (7 din penalty)

4. Sebastian Mailat (FC Botoșani) 8 goluri

5. Andrei Cordea (CFR Cluj) 8 goluri (1 din penalty)

6. Ricardo Matos (FC Argeș) 7 goluri (2 din penalty)

7. Valentin Costache (UTA Arad) 7 goluri (4 din penalty)

Topul pasatorilor decisivi din Superligă



1. Alin Roman (UTA Arad) 7 pase decisive

2. Cătălin Cîrjan (Dinamo) 5 pase decisive (și 4 goluri marcate)

3. Hervin Ongenda (FC Botoșani) 5 pase decisive (și 3 goluri marcate)

4. Louis Munteanu (CFR Cluj) 5 pase decisive (și 2 goluri marcate)

5. Issouf Macalou (U Cluj) 5 pase decisive (și 1 gol marcat)

6. Silviu Balaure (FC Hermannstadt) 5 pase decisive

Jovo Lukic, palmă pentru Craiova după ce a ajuns să lupte pentru titlul de golgheter: "Să vă spun o poveste amuzantă"



Jovo Lukic (27 de ani), atacantul Universității Cluj, este marea surpriză din clasamentul golgheterilor Superligii.

Duminică după-amiază, Lukic a reușit o triplă pentru U Cluj în victoria contra lui FC Hermannstadt, scor 3-0. Bosniacul a ajuns la 10 goluri în acest sezon de Superliga și l-a egalat pe rapidistul Alex Dobre.

Sezonul foarte bun al lui Lukic vine după doar două goluri marcate la Universitatea Craiova în 31 de meciuri. În vară, oltenii s-au despărțit de vârful născut la Banja Luka, care a semnat ulterior cu U Cluj.

După tripla contra lui FC Hermannstadt, Lukic a explicat cum a presimțit că va face un meci mare și a vorbit despre plecarea de la Craiova.

"Mă simt bine, am marcat 3 goluri. E o mare onoare să reușesc asta la un astfel de club. Acum, îmi doresc și mai mult.

Să vă spun o poveste amuzantă. Azi glumeam cu colegul meu de cameră. I-am zis că dacă marchez azi 3 goluri aș urca pe primul loc în clasamentul golgheterilor. El nu credea. Când am marcat al treilea gol, m-am uitat la el. Sunt foarte fericit și mă bucur că mi-am putut ajuta echipa.

Plecarea de la Craiova? Am vrut să îmi demonstrez mie că pot juca în acest campionat și că pot fi un bun marcator. Nu regret nimic. Craiova a făcut ce a făcut, e decizia lor. Să fiu sincer, îmi place mai mult aici decât la Craiova.

Sper să ajungem în play-off. Am arătat că avem calitate, iar azi am meritat cele 3 puncte", a spus Lukic.

