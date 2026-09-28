VIDEO EXCLUSIV Marea problemă a lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „A pierdut foarte mult aici”

Marea problemă a lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „A pierdut foarte mult aici” Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf va trebui să regleze mai multe aspecte la FCSB în următoarea perioadă.

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Laurențiu Reghecampf a revenit pe banca lui FCSB, după ce Marius Baciu a decis să plece în urma umilinței 0-5 cu Universitatea Craiova, pe „Ion Oblemenco”.

Tehnicianul a plecat cu scandal de la Esperance Tunis, pentru a-l ajuta pe Gigi Becali să se lupte la titlu în Superliga, dar și pentru a încerca o calificare faza ligii Champions League.

Daniel Isăilă a depistat problema de la FCSB din acest start de sezon: „La ei mă gândesc”

Contactat telefonic în emisiunea VOYO SPORT LIVE, Daniel Isăilă a fost întrebat despre echipele din Superliga și startul de campionat pe care l-au avut formațiile din prim-planul fotbalului românesc.

Tehnicianul e de părere că FCSB a pierdut în această vară jucători de bază precum Darius Olaru și Florin Tănase, iar din această cauză rezultatele nu au mai fost cele dorite.

Daniel Isăilă scoate însă în evidență și rezultatele salbe pe care le-au avut echipele românești în preliminariile cupelor europene în acest start de sezon.

„FCSB a început bine în campionat, apoi a avut o cădere abruptă, dar e adevărat că a și schimbat și a pierdut foarte mulți jucători de bază. Mă gândesc aici la Olaru și Tănase, care erau fotbaliști care făceau diferența la FCSB, ei au schimbat foarte mulți jucători.

Ce nu mi-a plăcut? Rezultatele din competițiile europene nu mi-au plăcut, pentru că una este campionatul intern. Ați văzut ce s-a întâmplat cu CFR Cluj și FCSB”, a spus Daniel Isăilă, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Mihai Stoica, ultimele informații despre Denis Drăguș

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat că sunt șanse mari ca Denis Drăguș (27 de ani) să fie refăcut pentru derby-ul împotriva Rapidului. 

Mai mult decât atât, oficialul roș-albaștrilor a transmis că speră ca Drăguș să fie apt chiar mai devreme, la partida cu FC Voluntari. 

„Se recuperează în bază. Sperăm să fie apt măcar pentru meciul de la Voluntari. Măcar să fie apt la meciul ăla, pentru că după aceea urmează cu Rapid. Nu știm niciodată, dar sunt șanse mari. 

Accidentarea, pe care a avut-o, a avut-o și Mbappe și durează cam trei-patru săptămâni. El e același gen. Nu îl vezi supărat”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro

Drăguș s-a accidentat în dezastrul contra Craiovei

Denis Drăguș a semnat, pe 4 septembrie, un contract pe trei ani cu FCSB, în calitate de jucător fără angajament după despărțirea de Trabzonspor. 

Gigi Becali i-a oferit un salariu anual de un milion de euro, transformându-l în cel mai bine plătit fotbalist din Superliga României. 

Drăguș a jucat la FCSB în ultimele 19 minute din egalul cu Petrolul de acasă (2-2) și în primele 42 de minute din deplasarea contra Craiovei. Pe lângă eșecul umilitor, 0-5, de pe „Ion Oblemenco”, Drăguș s-a și accidentat. 

Pentru FCSB urmează partidele cu Oțelul Galați (acasă, 10 octombrie), FC Voluntari (deplasare, 17 octombrie) și Rapid (acasă, 24 octombrie).  

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