Laurențiu Reghecampf a revenit pe banca lui FCSB, după ce Marius Baciu a decis să plece în urma umilinței 0-5 cu Universitatea Craiova, pe „Ion Oblemenco”.

Tehnicianul a plecat cu scandal de la Esperance Tunis, pentru a-l ajuta pe Gigi Becali să se lupte la titlu în Superliga, dar și pentru a încerca o calificare faza ligii Champions League.

Daniel Isăilă a depistat problema de la FCSB din acest start de sezon: „La ei mă gândesc”

Contactat telefonic în emisiunea VOYO SPORT LIVE, Daniel Isăilă a fost întrebat despre echipele din Superliga și startul de campionat pe care l-au avut formațiile din prim-planul fotbalului românesc.

Tehnicianul e de părere că FCSB a pierdut în această vară jucători de bază precum Darius Olaru și Florin Tănase, iar din această cauză rezultatele nu au mai fost cele dorite.

Daniel Isăilă scoate însă în evidență și rezultatele salbe pe care le-au avut echipele românești în preliminariile cupelor europene în acest start de sezon.

„FCSB a început bine în campionat, apoi a avut o cădere abruptă, dar e adevărat că a și schimbat și a pierdut foarte mulți jucători de bază. Mă gândesc aici la Olaru și Tănase, care erau fotbaliști care făceau diferența la FCSB, ei au schimbat foarte mulți jucători.

Ce nu mi-a plăcut? Rezultatele din competițiile europene nu mi-au plăcut, pentru că una este campionatul intern. Ați văzut ce s-a întâmplat cu CFR Cluj și FCSB”, a spus Daniel Isăilă, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.