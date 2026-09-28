Gabi Tamaș l-a criticat pe Gică Hagi: „Pe vremea lui nea Piţi nu se întâmpla”

Partida România - Bosnia, din runda a doua a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, 28 septembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Gică Hagi a surprins înaintea partidei de pe „Arena Națională” și a scos din lot șase jucători care au fost titulari cu Suedia: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Gabi Tamaș, comparație între două epoci de la echipa națională: „Nu se întâmpla asta”

Fostul fotbalist a vorbit despre selecția făcută de Gică Hagi pentru partidele din Nations League cu Suedia, Polonia și Bosnia.

Gabi Tamaș a subliniat faptul că la echipa națională au fost chemați și jucători care au puține minute în acest start de sezon, fapt care nu se întâmpla, după spusele lui Tamaș, pe vremea când naționala era antrenată de Victor Pițurcă.

„Ei nu înţeleg ceva (n.r. fanii care critică). Campionatul românesc e foarte slab şi nu ai o rază foarte mare de selecţie. Mult mai tare este o ligă secundă din altă ţară decât al nostru. Eu aşa văd lucrurile.

Filosofia antrenorului este una, cred şi presupun, cine joacă cel mai mult trebuie să fie convocat, dar am văzut şi câţiva jucători care nu au jucat şi au fost convocaţi, ceea ce pe vremea lui nea Piţi (n.r. Victor Pițurcă) nu se întâmpla”, a declarat Gabi Tamaş, conform AS.ro.