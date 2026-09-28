Gabi Tamaș l-a criticat pe Gică Hagi: „Pe vremea lui nea Piţi nu se întâmpla”

Gabi Tamaș l-a criticat pe Gică Hagi: „Pe vremea lui nea Piţi nu se întâmpla” Nations League
SPORT.RO
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Gabi Tamaș a analizat felul în care Gică Hagi a făcut selecția lotului echipei naționale. 

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Gabi TamasRomaniabosniaNations LeagueGica HagiVictor Piturca
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Partida România - Bosnia, din runda a doua a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, 28 septembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Gică Hagi a surprins înaintea partidei de pe „Arena Națională” și a scos din lot șase jucători care au fost titulari cu Suedia: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Gabi Tamaș, comparație între două epoci de la echipa națională: „Nu se întâmpla asta”

Fostul fotbalist a vorbit despre selecția făcută de Gică Hagi pentru partidele din Nations League cu Suedia, Polonia și Bosnia.

Gabi Tamaș a subliniat faptul că la echipa națională au fost chemați și jucători care au puține minute în acest start de sezon, fapt care nu se întâmpla, după spusele lui Tamaș, pe vremea când naționala era antrenată de Victor Pițurcă.

„Ei nu înţeleg ceva (n.r. fanii care critică). Campionatul românesc e foarte slab şi nu ai o rază foarte mare de selecţie. Mult mai tare este o ligă secundă din altă ţară decât al nostru. Eu aşa văd lucrurile.

Filosofia antrenorului este una, cred şi presupun, cine joacă cel mai mult trebuie să fie convocat, dar am văzut şi câţiva jucători care nu au jucat şi au fost convocaţi, ceea ce pe vremea lui nea Piţi (n.r. Victor Pițurcă) nu se întâmpla”, a declarat Gabi Tamaş, conform AS.ro.

  • Suedia romania 1
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Hagi, schimbări masive în lot pentru meciul cu Bosnia! 6 titulari din Suedia sunt OUT

Gică Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru meciul cu Bosnia. Nu mai puțin de șase titulari din eșecul cu Suedia (1-2) vor urmări din tribună partida de diseară: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Pe lângă cei șase jucători enumerați, alți trei nu vor face parte din lot: Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

Spre deosebire de meciul cu Suedia, în lotul lui Gică Hagi apar jucători precum Tony Strata, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan sau Daniel Bîrligea.

Lotul României pentru partida cu Bosnia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat
  • Mijlocași: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • Atacanți: Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă
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