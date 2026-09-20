Internaționalul român a părăsit terenul în lacrimi în minutul 40, la scorul de 1-0, după ce a acuzat dureri la genunchi.

Marius Niculae: ”Drăguș este o pierdere importantă pentru echipa națională!”

A doua zi după meciul de pe ”Ion Oblemenco”, medicii echipei naționale au transmis prin intermediul unui comunicat oficial că Denis Drăguș a suferit un traumatism la genunchi și nu se va putea recupera în timp util pentru a evolua la echipa națională în primele meciuri din Nations League.

Marius Niculae a comentat accidentarea lui Denis Drăguș și a mărturisit că, în opinia sa, absența atacantului de la FCSB reprezintă o lovitură grea pentru Gică Hagi. Totuși, Niculae a transmis că alți atacanți sunt gata să îi ia locul fotbalistului.

”Acum ne gândim la echipa națională. Drăguș este o pierdere importantă, dacă mă întrebi pe mine, dar sunt jucători care vor să îi ia locul. E normal, aștepți o oportunitate. Din nefericire pentru el și echipa națională, s-a accidentat. Nu știu cât de grav este și cât va lipsi, dar sper să își revină cât mai curând”, a spus Marius Niculae în cadrul unui eveniment.