VIDEO Verdict clar după ce s-a aflat că Denis Drăguș e OUT de la națională: ”Sunt jucători care vor să-i ia locul!”

Verdict clar după ce s-a aflat că Denis Drăguș e OUT de la națională: ”Sunt jucători care vor să-i ia locul!” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Denis Drăguș a ieșit accidentat la umilința suferită de FCSB pe terenul Universității Craiova, scor 0-5.

TAGS:
Marius Niculaedenis dragusRomaniaEchipa NationalaFCSBaccidentare
Din articol

Internaționalul român a părăsit terenul în lacrimi în minutul 40, la scorul de 1-0, după ce a acuzat dureri la genunchi.

Marius Niculae: ”Drăguș este o pierdere importantă pentru echipa națională!”

A doua zi după meciul de pe ”Ion Oblemenco”, medicii echipei naționale au transmis prin intermediul unui comunicat oficial că Denis Drăguș a suferit un traumatism la genunchi și nu se va putea recupera în timp util pentru a evolua la echipa națională în primele meciuri din Nations League.

Marius Niculae a comentat accidentarea lui Denis Drăguș și a mărturisit că, în opinia sa, absența atacantului de la FCSB reprezintă o lovitură grea pentru Gică Hagi. Totuși, Niculae a transmis că alți atacanți sunt gata să îi ia locul fotbalistului.

Acum ne gândim la echipa națională. Drăguș este o pierdere importantă, dacă mă întrebi pe mine, dar sunt jucători care vor să îi ia locul. E normal, aștepți o oportunitate. Din nefericire pentru el și echipa națională, s-a accidentat. Nu știu cât de grav este și cât va lipsi, dar sper să își revină cât mai curând”, a spus Marius Niculae în cadrul unui eveniment.

Publicitate

Anunțul FRF despre Denis Drăguș

”Denis Drăguș nu va putea evolua în meciurile din această perioadă FIFA. După ce a suferit un traumatism la genunchiul stâng în meciul U Craiova - FCSB, investigațiile medicale efectuate azi au arătat că nu va putea fi recuperat în timp util.

Astfel, fotbalistul legitimat la FCSB a devenit indisponibil pentru primele patru partide din Liga Națiunilor. Drăguș este al doilea tricolor care va absenta din motive medicale, după Florinel Coman”, a transmis FRF.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șef de stat din Europa uimește: „Majoritatea aliaților din NATO nu pot respinge un atac cu rachete din partea Rusiei”
Un șef de stat din Europa uimește: „Majoritatea aliaților din NATO nu pot respinge un atac cu rachete din partea Rusiei”
ULTIMELE STIRI
Fulham - Manchester United 1-1! „Diavolii” au egalat pe final
Fulham - Manchester United 1-1! „Diavolii” au egalat pe final
Mihai Stoica, detalii despre venirea lui Reghecampf la FCSB! Cum va arăta staff-ul antrenorului și ce i-a promis Gigi Becali
Mihai Stoica, detalii despre venirea lui Reghecampf la FCSB! Cum va arăta staff-ul antrenorului și ce i-a promis Gigi Becali
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre Denis Drăguș
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre Denis Drăguș
Blocat de Gigi Becali la FCSB, jucătorul a ajuns la psiholog! Dezvăluiri șocante după 0-5 cu Universitatea Craiova
Blocat de Gigi Becali la FCSB, jucătorul a ajuns la psiholog! Dezvăluiri șocante după 0-5 cu Universitatea Craiova
Gigi Becali a intrat în direct la TV și a anunțat primul bonus pentru Reghecampf: ”1.000.000 de € dacă face asta!”
Gigi Becali a intrat în direct la TV și a anunțat primul bonus pentru Reghecampf: ”1.000.000 de € dacă face asta!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf doi jucători de la FCSB după umilința din Bănie: ”Morți!”

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf doi jucători de la FCSB după umilința din Bănie: ”Morți!”

AS Roma - Inter 2-2. Chivu scoate un punct pe Olimpico, după ce a fost condus cu 2-0

AS Roma - Inter 2-2. Chivu scoate un punct pe Olimpico, după ce a fost condus cu 2-0

Culisele revenirii lui Reghecampf la FCSB: cum a fost convins antrenorul de Gigi Becali

Culisele revenirii lui Reghecampf la FCSB: cum a fost convins antrenorul de Gigi Becali

Ciprian Marica știe cine va fi noul antrenor de la FCSB: ”Am un 'feeling'”

Ciprian Marica știe cine va fi noul antrenor de la FCSB: ”Am un 'feeling'”

Cea mai bună variantă de antrenor la FCSB? „Ar putea să forțeze relația cu Gigi Becali”

Cea mai bună variantă de antrenor la FCSB? „Ar putea să forțeze relația cu Gigi Becali”

Reacția italienilor după AS Roma - Inter Milano: „Epic!”

Reacția italienilor după AS Roma - Inter Milano: „Epic!”



Recomandarile redactiei
Clubul Esperance, primul anunț despre plecarea lui Reghecampf la FCSB: „Asta vom face!“
Clubul Esperance, primul anunț despre plecarea lui Reghecampf la FCSB: „Asta vom face!“
Dinamo - Farul Constanța, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Cum arată echipele de start
Dinamo - Farul Constanța, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Cum arată echipele de start
Mihai Stoica, detalii despre venirea lui Reghecampf la FCSB! Cum va arăta staff-ul antrenorului și ce i-a promis Gigi Becali
Mihai Stoica, detalii despre venirea lui Reghecampf la FCSB! Cum va arăta staff-ul antrenorului și ce i-a promis Gigi Becali
Gigi Becali a intrat în direct la TV și a anunțat primul bonus pentru Reghecampf: ”1.000.000 de € dacă face asta!”
Gigi Becali a intrat în direct la TV și a anunțat primul bonus pentru Reghecampf: ”1.000.000 de € dacă face asta!”
Fulham - Manchester United 1-1! „Diavolii” au egalat pe final
Fulham - Manchester United 1-1! „Diavolii” au egalat pe final
Alte subiecte de interes
"Du-te și culcă-te, că mi-e somn!". Ce făcea Cristiano Ronaldo în primul an în care a fost coleg cu Marius Niculae
"Du-te și culcă-te, că mi-e somn!". Ce făcea Cristiano Ronaldo în primul an în care a fost coleg cu Marius Niculae
Viorel Moldovan dezvăluie planul de succes pentru Rapid! Ținte îndrăznețe și schimbări majore în Giulești
Viorel Moldovan dezvăluie planul de succes pentru Rapid! Ținte îndrăznețe și schimbări majore în Giulești
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Un agent de pază a fost grav rănit după ce a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare

stirileprotv Un agent de pază a fost grav rănit după ce a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale

stirileprotv Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!