EXCLUSIV Și-a riscat toată averea după retragere! Fostul jucător de la FCSB, proiect fabulos de 3 milioane de euro: „Nu am puterea să fac totul singur”

Și-a riscat toată averea după retragere! Fostul jucător de la FCSB, proiect fabulos de 3 milioane de euro: „Nu am puterea să fac totul singur” Fotbal intern
Iulian Stoica
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Un fost jucător de la FCSB are un proiect fabulos în Alexandria.

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Vali Badea este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți atacanți ce au evoluat la Steaua (n.r. - actual FCSB). În stagiunea 2006/2007, Badea marca o „dublă” în meciul cu Standard Liege, iar formația patronată de Gigi Becali reușea accederea în grupele Ligii Campionilor, omul de afaceri încasând astfel 13 milioane de euro.

Vali Badea, proiect de 3 milioane de euro la Alexandria

Odată încheiată cariera de jucător, Vali Badea și-a direcționat energia și resursele financiare către dezvoltarea tinerelor talente. Fostul vârf a investit o bună parte din avere în școala de fotbal „Young Steaua Alexandria”, un proiect unicat în județul Teleorman, în cadrul căruia se pregătesc deja peste 350 de copii.

Valoarea bazei sportive se ridică la 3 milioane de euro, iar aceasta va avea dotări de ultimă generație. Vali Badea a transmis, într-un interviu oferit pentru Sport.ro, faptul că inaugurarea terenurilor va avea loc, cel mai probabil, la finalul lunii octombrie.

„Sper ca la finalul lunii viitoare să reușesc să dau drumul la primele terenuri. Vor fi trei terenuri sintetice, iar de la anul să mă apuc și de cel mare. Acum dau drumul la trei terenuri: două de 40x20 și unul de 40x40, de minifotbal.

(n.r. - cât de greu a fost?) Nu a fost greu, pentru că fac ce-mi place și îmi doresc. Visez la lucrul ăsta de douăzeci și ceva de ani: să-mi fac o bază sportivă. Reușesc singur, cu ajutorul prietenilor și cu tot ce mă ajută lumea pe aici, prin Alexandria. Sper să reușesc să mut o parte din grupele de copii anul acesta la noua bază.

(n.r. - La ce valoare se ridică investiția în baza sportivă?) La ce proiect am eu aici, cred că undeva la 3 milioane de euro! Am hotel, cazare pentru copii... dar e greu, pentru că nu am puterea să fac totul singur. Poate o să accesez și fonduri europene, dar primul pas pentru mine este să dau drumul la aceste terenuri”, a declarat Vali Badea pentru Sport.ro.

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Datele tehnice ale bazei

Noul complex sportiv dezvoltat de Vali Badea se va desfășura pe un teren de aproape 23.000 de metri pătrați și va dispune exclusiv de suprafețe de joc sintetice. Amplasată la ieșirea din Alexandria, pe șoseaua Cernetu, baza include următoarele specificații tehnice:

  • Un teren de dimensiuni normale: 106m x 68m, cu tribune
  • Un teren de 60m x 40 m
  • Două terenuri 40 m x 20 m, acoperite
  • Două terenuri de tenis
  • Un teren de nisip
  • Vestiare
  • Sală de forță
  • Sală de conferință
  • Sală de refacere
  • Cabinet medical
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