Kazaha Elena Rîbakina este lider, cu mai bine de o mie de puncte avans faţă de belarusa Arina Sabalenka, iar aceasta are cu 545 puncte în plus faţă de americanca Jessica Pegula.

Salt impresionant pentru Leylah Fernandez și Kimberly Birrell

Canadianca Leylah Fernandez, campioană în weekend la Singapore, a urcat cinci poziţii şi se află pe locul 26.

Australianca Kimberly Birrell, care a câştigat titlul la Seul, a reuşit un salt de 19 locuri şi ocupă poziţia a 41-a.

Situația României

România are în continuare trei reprezentante în top 100: pe Sorana Cîrstea, care se menţine pe locul 16, pe Jaqueline Cristian care se află pe 60, coborând două poziţii faţă de săptămâna trecută, și pe Gabriela Ruse, care a urcat patru locuri, pe 62, după sfertul de finală jucat la Seul.

La dublu, Gabriela Ruse a urcat patru poziţii şi este acum pe 87, fiind singura reprezentantă a României în top 100.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Elena Rîbakina (Kazahstan) 9.901 puncte

2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 7.810

3 (3). Jessica Pegula (SUA) 7.265

4 (4). Coco Gauff (SUA) 7.244

5 (5). Mirra Andreeva (Rusia) 5.841

6 (6). Linda Noskova (Cehia) 5.328

7 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 4.809

8 (8). Karolina Muchova (Cehia) 4.683

9 (9). Iga Swiatek (Polonia) 4.119

10 (10). Marta Kostiuk (Ucraina) 4.040

...............................................................

16 (16). Sorana Cîrstea 2.464

60 (58). Jaqueline Cristian 1.051

62 (66). Elena-Gabriela Ruse 1.033

272 (282). Elena Ruxandra Bertea 267

344 (338). Miriam Bulgaru 198

...

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 11.350 puncte

2 (2). Taylor Townsend (SUA) 9.545

3 (3). Luisa Stefani (Brazilia) 7.795

4 (4). Aleksandra Krunic (Serbia) 6.850

5 (5). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.835

6 (6). Ana Danilina (Kazahstan) 6.675

7 (7). Shuai Zhang (China) 6.050

8 (8). Elise Mertens (Belgia) 5.423

9 (9). Nicole Melichar-Martinez (SUA) 4.760

10 (10). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 4.625

..............................................................

87 (91). Elena-Gabriela Ruse 976

118 (114). Jaqueline Cristian 723

129 (126). Sorana Cîrstea 670

158 (155). Irina Bara 537

175 (183). Oana Gavrilă 482

270 (284). Briana Szabo 301

317 (307). Monica Niculescu 244

327 (317). Elena Ruxandra Bertea 236

Agerpres