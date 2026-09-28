Probleme mari pentru Reghecampf! Avocatul a explicat ce riscă după „fuga“ la FCSB

Laurențiu Reghecampf e deja de câteva zile în România și conduce antrenamentele FCSB-ului, însă povestea plecării sale cu scandal, de la Esperance Tunis, îl va „bântui“ în următoarea perioadă.

Când i-a transmis președintelui Hamdi Meddeb că își reziliază contractul unilateral, „Reghe“ a și semnat un document prin care a anunțat că renunță la postul său de antrenor principal. Astfel, românul a sperat că și reprezentantul clubului va semna documentul, punând capăt mandatului său pe cale amiabilă. Ceea ce nu s-a întâmplat. Din contră! Modul în care Reghecampf a părăsit Tunisia și și-a abandonat fosta echipă i-a înfuriat pe șefii lui Esperance. Potrivit presei din Tunisia, aceștia sunt mai hotărâți ca oricând să se adreseze FIFA pentru a-l da în judecată pe Reghecampf.

Avocatul specializat în drept sportiv: „Esperance are un dosar solid“

Războiul Esperance – Reghecampf continuă să fie în prim-plan în presa tunisiană. Explicația ține de faptul că vorbim despre cea mai populară echipă pe plan local. Iar modul în care antrenorul principal a renunțat la funcție a devenit un subiect ultramediatizat.

În acest context, Hamed Al-Maghrabi (foto), avocat specializat în drept sportiv, care lucrează pentru Departamentul Legal, în cadrul Confederației Africane de Fotbal (CAF), a fost invitat la o emisiune televizată. Aici, a fost analizat războiul Esperance – Reghecampf. Declarațiile lui Hamed Al-Maghrabi confirmă că „Reghe“ și-a asumat un risc enorm, în această poveste.

„Ceea ce susține antrenorul din România în cazul de față, că își poate rezilia contractul înainte de termen, renunțând la trei salarii, e ilogic. Pentru că, dacă situația era inversă, iar clubul l-ar fi dat afară, achitându-i trei salarii, antrenorul avea șanse mari să-și primească valorea integrală a contractului după judecata CAS (n.r. – Curtea de Arbitraj Sportiv). Eu cred că, în această poveste, clubul Esperance e într-o poziție favorabilă. Pentru că are un dosar solid împotriva antrenorului român. Ceea ce va cântări greu e că Reghecampf și-a reziliat unilateral contractul și a refuzat să se prezinte la antrenamentele echipei. Esperance are dovezile necesare și șanse foarte mari de a câștiga acest litigiu cu Reghecampf“, a explicat avocatul arab.