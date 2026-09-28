Probleme mari pentru Reghecampf! Avocatul a explicat ce riscă după „fuga“ la FCSB

Probleme mari pentru Reghecampf! Avocatul a explicat ce riscă după „fuga“ la FCSB Superliga
SPORT.RO
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Clubul Esperance Tunis parcurge ultimii pași pentru a-l da în judecată pe tehnicianul de 51 de ani.

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Laurențiu Reghecampf e deja de câteva zile în România și conduce antrenamentele FCSB-ului, însă povestea plecării sale cu scandal, de la Esperance Tunis, îl va „bântui“ în următoarea perioadă.

Când i-a transmis președintelui Hamdi Meddeb că își reziliază contractul unilateral, „Reghe“ a și semnat un document prin care a anunțat că renunță la postul său de antrenor principal. Astfel, românul a sperat că și reprezentantul clubului va semna documentul, punând capăt mandatului său pe cale amiabilă. Ceea ce nu s-a întâmplat. Din contră! Modul în care Reghecampf a părăsit Tunisia și și-a abandonat fosta echipă i-a înfuriat pe șefii lui Esperance. Potrivit presei din Tunisia, aceștia sunt mai hotărâți ca oricând să se adreseze FIFA pentru a-l da în judecată pe Reghecampf.

Avocatul specializat în drept sportiv: „Esperance are un dosar solid“

Războiul Esperance – Reghecampf continuă să fie în prim-plan în presa tunisiană. Explicația ține de faptul că vorbim despre cea mai populară echipă pe plan local. Iar modul în care antrenorul principal a renunțat la funcție a devenit un subiect ultramediatizat.

În acest context, Hamed Al-Maghrabi (foto), avocat specializat în drept sportiv, care lucrează pentru Departamentul Legal, în cadrul Confederației Africane de Fotbal (CAF), a fost invitat la o emisiune televizată. Aici, a fost analizat războiul Esperance – Reghecampf. Declarațiile lui Hamed Al-Maghrabi confirmă că „Reghe“ și-a asumat un risc enorm, în această poveste.

„Ceea ce susține antrenorul din România în cazul de față, că își poate rezilia contractul înainte de termen, renunțând la trei salarii, e ilogic. Pentru că, dacă situația era inversă, iar clubul l-ar fi dat afară, achitându-i trei salarii, antrenorul avea șanse mari să-și primească valorea integrală a contractului după judecata CAS (n.r. – Curtea de Arbitraj Sportiv). Eu cred că, în această poveste, clubul Esperance e într-o poziție favorabilă. Pentru că are un dosar solid împotriva antrenorului român. Ceea ce va cântări greu e că Reghecampf și-a reziliat unilateral contractul și a refuzat să se prezinte la antrenamentele echipei. Esperance are dovezile necesare și șanse foarte mari de a câștiga acest litigiu cu Reghecampf“, a explicat avocatul arab.

Esperance cere minimum 450,000 de euro drept despăgubire

Când și-a „rupt“ înțelegerea cu Esperance Tunis, „Reghe“ a sperat să-i convingă pe arabi să-i dea dezlegarea în schimbul sumei de 150,000 de dolari, reprezentând salariile sale pe trei luni. Între timp, cei de la Esperance au respins vehement această variantă. De aceea, s-a și ajuns la blocajul actual care, aproape sigur, se va finaliza cu un caz ajuns pe masa FIFA.

Potrivit presei tunisiene, la FIFA, cei de la Esperance vor solicita suma minimă de 450,000 de euro drept despăgubire din partea antrenorului român pentru rezilierea acordului înainte de termen.

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