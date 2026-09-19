Craiova - FCSB, de la 20:30, LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro: Marius Baciu are doar varianta victoriei pe „Oblemenco”

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Partida Universitatea Craiova - FCSB, din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii, va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Craiova - FCSB, de la 20:30, LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro Craiova vine după victoria din etapa trecută, scor 1-0, în fața lui Corvinul și se află la patru puncte de liderul Rapid, dar cu un meci în minus. Campioana României are 17 puncte adunate în nouă etape și a pierdut un singur meci pe „Ion Oblemenco” în acest sezon. De cealaltă parte, FCSB are 12 puncte după nouă etape și se află pe locul șapte în Superliga. Roș-albaștrii vin după remiza din runda trecută, scor 2-2, cu Petrolul, iar Marius Baciu este obligat să câștige la Craiova pentru a rămâne pe banca echipei patronate de Gigi Becali. Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în stagiunea trecută, iar atunci oltenii s-au impus cu 1-0.

Gigi Becali a primit un sfat important din partea unui fost rival din Superliga României Chiar dacă Gigi Becali a anunțat că l-a transferat pe Drăguș pentru a evolua în banda stângă, Borcea este convins că fotbalistul ar da cel mai bun randament ca vârf, așa cum a făcut-o la Gaziantep, sub comanda lui Marius Șumudică. ”În momentul ăsta, Denis Drăguș este cel mai valoros jucător din fotbalul românesc, dacă va fi ajutat și va fi folosit vârf, cum l-a folosit și Șumudică”, a spus Cristi Borcea în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro. Fostul conducător al lui Dinamo a continuat și a mărturisit că, în opinia sa, în cazul în care Gigi Becali nu va reuși să îl convingă pe Mirel Rădoi să revină pe banca roș-albaștrilor, Marius Șumudică rămâne cea mai bună opțiune pentru banca lui FCSB. ”Eu, dacă n-aș fi avut varianta Rădoi, l-aș fi pus mâine la FCSB pe Șumudică. Nu mai este rivalitatea cu echipele ca înainte. N-ai văzut și în alte campionate? Se duc antrenori de la Inter la AC Milan. Nu mai sunt rivalitățile care erau. Șumudică a lucrat cu Drăguș, cu Korenica, cu Muhar și mai știe să vrăjească. Dar nu am vorbit niciodată cu nașul de antrenori sau să-i dau vreun sfat, dar dacă mă întrebați pe mine, eu asta spun”, a adăugat Borcea.

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