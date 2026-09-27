Laurențiu Reghecampf (51 de ani) așteaptă deznodământul conflictului în care a intrat cu Esperance Tunis, pentru a doua oară.

Primul mandat al românului, între noiembrie 2024 – martie 2025, s-a încheiat cu concedierea lui „Reghe“ și cu un litigiu ajuns la FIFA, în care antrenorul a avut câștig de cauză. Cu o precizare importantă: la vremea respectivă, tunisienii au fost cei care au inițiat „divorțul“ înainte de expirarea contractului. Acum, la al doilea mandat al lui Reghecampf, care a durat doar patru meciuri (!), rolurile s-au inversat. Și fix pe asta mizează șefii lui Esperance, care vor să ia și pielea de pe antrenorul român, în urma procesului pe care îl vor începe la FIFA.

Esperance, victorie zdrobitoare la primul meci fără Reghecampf

Până să vedem cum se va soluționa acest război, Esperance demonstrează că există viață și după plecarea lui Reghecampf. De fapt, antrenorul român n-a fost deloc iubit de jucătorii săi, iar asta din cauza faptului că, de câte ori a fost întrebat despre dezorganizarea defensivă, „Reghe“ și-a „înțepat“ elevii. Pe scurt, în fața reporterilor, românul a lăsat de înțeles că jucătorii nu sunt în stare de a pune în practică, la meciuri, ce se face la antrenamentele din timpul săptămânii.

Firește, cu un astfel de discurs, n-a existat „chimie“ între fotbaliștii lui Esperance și Reghecampf. De altfel, presa tunisiană a notat că, în momentul în care a „rupt“ contractul cu Esperance, antrenorul de 51 de ani a avut o întâlnire cu șefii săi, însă nu și-a luat la revedere de la jucători!

Cert e că, după plecarea românului la FCSB, în lot domnește o atmosferă excelentă. Ceea ce reiese din imaginile distribuite pe rețelele de socializare de la cantonamentul desfășurat la Ayn Darahim. Aici, echipa își continuă pregătirile sub comanda directorului tehnic belgian, Joel Crahay. Acesta tocmai a condus Esperance în primul meci de după despărțirea de „Reghe“.

În amicalul cu Al-Ahli Tripoli (Libia), Esperance Tunis a obținut o victorie zdrobitoare: 4-0. Golurile au fost înscrise de Ashraf Al-Jabri (47), Ribeiro (49), Youssef Al-Balaili (57) și Imad Faraj (67).

Pentru Esperance, primul meci oficial de după plecarea lui Reghecampf va fi cel din campionat, acasă, cu Olympique Beja (10 octombrie, ora 18:30). În primele patru etape, cu antrenorul român pe bancă, Esperance a înregistrat trei victorii și o înfrângere.