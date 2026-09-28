”Are nevoie de trei-patru meciuri întregi!” Dinamo, 500.000 de euro pentru starul de la FCSB?

”Are nevoie de trei-patru meciuri întregi!” Dinamo, 500.000 de euro pentru starul de la FCSB? Superliga
SPORT.RO
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În ultimele zile s-a discutat despre posibilitatea unui schimb de jucători între FCSB și Universitatea Craiova

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FCSBDinamoUniversitatea CraiovaCristi Borcea
Din articol

Gigi Becali a dezvăluit că a vorbit cu Mihai Rotaru și că cei doi s-au pus de acord ca Aymen Boutoutaou să meargă la Universitatea Craiova, iar Steven Nsimba să ajungă la FCSB. În plus, finanțatorul de la FCSB ar plăti și un milion de euro pentru fotbalistul oltenilor.

Cristi Borcea, despre posibilitatea ca Aymen Boutoutaou să ajungă la Dinamo

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Borcea interviu
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Totuși a existat și posibilitatea ca fotbalistul ajuns în vară la FCSB să ajungă la rivala din Capitală, Dinamo, pentru 500.000 de euro. Deși crede că Aymen Boutoutaou este un jucător cu multe calități, Cristi Borcea, fostul conducător al lui Dinamo, este sceptic cu privire la un eventual transfer al francezului la echipa din Ștefan cel Mare. Borcea crede că este nevoie de mai mult timp ca un fotbalist să demonstreze că poate face față la un anumit nivel.

După părerea mea, Boutoutaou este un jucător de calitate, se vede asta, dar orice străin care vine, ca să-i vezi valoarea, are nevoie de timp, de 3-4 meciuri întregi, să arate, să prindă încredere. Indiferent cum joacă acel fotbalist. Campionatul nostru nu-l poți compara ca valoare nici cu liga a doua din Franța”, a declarat Cristi Borcea, conform GSP.

Cristi Borcea: ”FCSB e cea mai dezorganizată echipă!”

Apoi, Cristi Borcea a vorbit și despre problemele din acest debut de sezon ale celor de la FCSB, echipa patronată de ”nașul” Gigi Becali. Fostul conducător al lui Dinamo spune că gruparea roș-albastră nu mai are forța de odinioară, iar, în prezent, jucătorii de la FCSB ”fug de minge”.

Cei de la FCSB nu mai sunt ca înainte. Este echipa care e cea mai dezorganizată, care n-are nicio logică, unde toată lumea fuge de minge, este echipa cea mai largă, înșirată pe 70-80 de metri. Spre surprinderea mea. Cu jucători experimentați, cu cel mai bun conducător din România, după părerea mea. 

Chiar l-am văzut pe Mihai Stoica spunând că la antrenament sunt extraordinari. Fiindcă nu e presiune acolo. Dar când intră pe teren, în meciurile oficiale, toată lumea fuge de adversar și nu există soluții. Nu știu (n.r. cum a ajuns FCSB în această situație), e problema lor”, a continuat Borcea.

Cristi Borcea crede că Laurențiu Reghecampf va rezolva problemele la FCSB

Totuși, fostul finanțator de la Dinamo crede că Laurențiu Reghecampf va reuși să îi revitalizeze pe roș-albaștri, mai ales că a avut performanțe și în trecut alături de echipa finanțată de Gigi Becali.

Da, da (n.r. Laurențiu Reghecampf poate rezolva problemele de la FCSB). Reghecampf are mentalitatea, are știința... Contează foarte mult că a mai lucrat cu nașul și a avut rezultate și performanțe. Este o simbioză între ei”, a mai spus Cristi Borcea.

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