Daniel Isăilă (54 de ani), antrenor rămas liber de contract acum trei săptămâni după despărțirea de Bani Yas din Emiratele Arabe Unite, a analizat modul în care s-au prezentat echipele din România în preliminariile cupelor europene.

Daniel Isăilă, nemulțumit de rezultatele cluburilor românești în Europa

Isăilă s-a arătat dezamăgit de eliminările suferite de CFR Cluj și FCSB. Tehnicianul nu a menajat-o nici pe Universitatea Craiova, chiar dacă echipa din Oltenia s-a calificat totuși în Conference League.

„Ce nu mi-a plăcut? Rezultatele din competițiile europene nu mi-au plăcut, pentru că una este campionatul intern. Ați văzut ce s-a întâmplat cu CFR Cluj și FCSB.

Chiar și cu Universitatea Craiova, chiar dacă sunt în Conference League. Eu cred că puteau mult mai mult.