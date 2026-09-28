Daniel Isăilă (54 de ani), antrenor rămas liber de contract acum trei săptămâni după despărțirea de Bani Yas din Emiratele Arabe Unite, a analizat modul în care s-au prezentat echipele din România în preliminariile cupelor europene.
Daniel Isăilă, nemulțumit de rezultatele cluburilor românești în Europa
Isăilă s-a arătat dezamăgit de eliminările suferite de CFR Cluj și FCSB. Tehnicianul nu a menajat-o nici pe Universitatea Craiova, chiar dacă echipa din Oltenia s-a calificat totuși în Conference League.
„Ce nu mi-a plăcut? Rezultatele din competițiile europene nu mi-au plăcut, pentru că una este campionatul intern. Ați văzut ce s-a întâmplat cu CFR Cluj și FCSB.
Chiar și cu Universitatea Craiova, chiar dacă sunt în Conference League. Eu cred că puteau mult mai mult.
Isăilă, despre Universitatea Craiova: „Se putea mult mai mult”
Au avut un culoar fantastic în Champions League și Europa League, iar eu cred că au cedat în fața presiunii. Nu au reușit o performanță foarte mare.
Chiar dacă sunt în faza ligii din Conference League, eu cred că, în acest sezon, se putea mult mai mult”, a declarat Daniel Isăilă, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE.
Ultima echipă pe care a pregătit-o Daniel Isăilă în Superliga României a fost Astra Giurgiu în 2014. Au urmat apoi doi ani ca „secund” al lui Anghel Iordănescu la naționala de seniori și alți doi ani ca selecționer al naționalei U21.
Daniel Isăilă și-a început cariera de antrenor la FC Săcele, în 2006, iar apoi au urmat FC Brașov, Sportul Studențesc, FCM Târgu Mureș și Astra Giurgiu.
În ultimii opt ani, antrenorul a activat doar în zona Golfului, la echipe din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.