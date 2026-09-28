Uitați de Hagi! Cine sunt cei 3 jucători care nu au prins lotul nici cu Suedia, nici cu Bosnia

Uitați de Hagi! Cine sunt cei 3 jucători care nu au prins lotul nici cu Suedia, nici cu Bosnia Nationala
SPORT.RO
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Naționala României va încerca să obțină primele puncte în Liga Națiunilor, diseară, de la ora 21:45, contra Bosniei, pe Arena Națională.

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Din articol

Racovițan, Opruț și Marius Marin nu au prins lotul lui Hagi nici în Suedia, nici contra Bosniei

După 1-2 contra Suediei, în primul joc, Gică Hagi a decis să schimbe radical lotul și, implicit, primul 11 pentru duelul cu Bosnia. Nu mai puțin de 6 titulari de la Solna vor urmări din tribune partida de diseară de pe Arena Națională.

De altfel, selecționerul a anunțat că va alinia un prim 11 practic total diferit de la meci la meci, având în vedere că este vorba de o acțiune cu patru meciuri oficiale în 10 zile.

Față de meciul cu Suedia, din lotul României sunt menajați Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi. Gică Hagi îi va putea vedea acum la lucru pe Tony Strata, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan sau Daniel Bîrligea, care nu au făcut deplasarea la Solna.

În total, lotul lui Gică Hagi pentru această acțiune cuprinde 32 de jucători. Doar trei dintre ei nu au prins foaia de joc nici cu Suedia, nici cu Bosnia. Este vorba despre Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

Racovițan pare ultima variantă al lui Gică Hagi pentru postul de fundaș central. În Suedia a preferat un sistem cu trei stoperi format din Drăgușin, Coubiș și Ghiță, iar la partida de diseară este așteptat să îi trimită în teren pe Andrei Burcă, Matei Ilie și Lisav Eissat.

De asemenea, se confirmă că Raul Opruț este doar a treia variantă a lui Hagi pentru postul de fundaș stânga. Dinamovistul nu a prins lotul nici în Suedia, când Nicușor Bancu a fost integralist, nici pentru meciul cu Bosnia, de diseară.

Totuși, cea mai surprinzătoare absență este cea a lui Marius Marin. Om de bază al naționalei în ultimii ani, mijlocașul cu 10 ani în fotbalul italian pare că a coborât mult în ierarhie după ce s-a transferat în Emiratele Arabe Unite, la Al Nasr.

Lotul României pentru partida cu Bosnia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat
  • Mijlocași: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • Atacanți: Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă
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