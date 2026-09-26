Transferul FCSB, egalat! Doi jucători au fost vânduți pentru câte 3 milioane de euro

Sport.ro, superlativele campaniei de transferuri din Superliga.

Perioada de transferuri din Superliga României s-a încheiat, iar Sport.ro vă prezintă superlativele campaniei: echipa care a investit cel mai mult, echipa care a vândut pe cei mai mulți bani, dar și fotbalistul cedat pentru cea mai mare sumă de bani și jucătorul adus pentru ”o sumă record”.

FCSB și U Cluj, echipele care au vândut un jucător pentru cei mai mulți bani

Referitor la cea mai mare sumă încasată pentru un fotbalist din toată Superliga, din vara anului 2026, în această categorie intră, de fapt, doi jucători, Darius Olaru și Andrei Coubiș, care au plecat de la FCSB, respectiv Universitatea Cluj, pentru 3 milioane de euro!

Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor mult timp, a plecat în vară de la FCSB, bifând un transfer în Belgia, după ce clubul a ajuns la un acord cu Union Saint-Gilloise.

FCSB l-a cedat pe Darius Olaru pentru 3 milioane de euro

Conducerea bucureștenilor a acceptat oferta de 3 milioane de euro pentru mijlocașul de 28 de ani, renunțând la clauza de reziliere în valoare de 5 milioane de euro.

Transferul i-a adus internaționalului român prima experiență în afara țării. De-a lungul carierei, Olaru a evoluat doar pentru Gaz Metan Mediaș și FCSB.

Transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, mijlocașul a devenit unul dintre liderii formației bucureștene. În cei șase ani petrecuți la FCSB, a adunat 257 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive.

Cotat la 4,5 milioane de euro de Transfermarkt, Olaru lasă în urmă și un palmares important, cu două titluri de campion, o Cupă a României și două Supercupe câștigate în tricoul roș-albastru.

U Cluj l-a vândut pe Andrei Coubiș tot pentru 3 milioane de euro

Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Lincoln City pentru transferul jucătorului Andrei Coubiş (22 de ani). Mutarea fundaşului central la echipa care evoluează în acest sezon în Championship, eşalonul secund din fotbalul englez, reprezintă un record din punct de vedere financiar pentru club, anunța și U Cluj.

Venit la ”U” la începutul acestui an, sub formă de împrumut de la Sampdoria, Coubiş s-a integrat imediat în formaţia pregătită de Cristiano Bergodi şi a devenit un om de bază al ”Şepcilor roşii”. Stoperul crescut de AC Milan a debutat în succesul cu Unirea Slobozia din 24 ianuarie şi încă de atunci şi-a câştigat statutul de ”stâlp” al apărării.

Andrei Coubiș a impresionat la U Cluj, în Superliga

Coubiş şi-a deschis apetitul ofensiv în deplasarea de la Botoşani, unde a pasat decisiv la primul gol al meciului. Au urmat şi golurile, astfel că, în mai puţin de două săptămâni, fundaşul central a marcat de două ori în poarta Oţelului, atât în partida de campionat, cât şi în confruntarea din grupele Cupei României.

Prestaţiile tânărului apărător i-au adus şi prima convocare în echipa naţională a României de seniori, pentru care a debutat în amicalul cu Slovacia din ultima zi a lunii martie.

Chiar dacă nu a mai înscris, Coubiş a rămas la fel de important în angrenajul Universităţii Cluj şi în play-off, unde a lipsit într-o singură partidă. De asemenea, internaţionalul român a mai strâns alte trei prezenţe pentru „tricolori” în luna iunie, în partidele amicale cu Georgia şi Ţara Galilor, și vineri, în eșecul 1-2, cu Suedia, în Liga Națiunilor.

În vara acestui an, Universitatea Cluj a achitat clauza de cumpărare a lui Andrei Coubiş, care a fost integralist în prima manşă a dublei cu Dinamo Kiev.