România U21 - Finlanda U21, duel contând pentru preliminariile EURO 2027, va fi transmis în exclusivitate de către VOYO SPORT 1 și Pro Arena. Meciul este programat să aibă loc miercuri, pe 30 septembrie, de la 19:00.

România U21 - Finlanda U21, exclusiv pe VOYO SPORT 1 și Pro Arena

Cele mai importante faze ale jocului vor fi redate în format LIVE VIDEO & TEXT de către Sport.ro.

„Tricolorii mici” sunt obligați să câștige pentru a mai păstra șanse reale de calificare la baraj pentru ultima etapă din grupa preliminară.

În meciul tur, România a fost învinsă de Finlanda, 0-2, iar în caz de egalitate de puncte departajarea se face în funcție de rezultatele directe.

Clasamentul Grupei A

1) Spania - 21 de puncte

2) Finlanda - 19 puncte

3) România - 16 puncte

4) Kosovo - 11 puncte

5) Cipru - 3 puncte

6) San Marino - 0 puncte

Lotul convocat de Costin Curelea pentru meciurile României U21: