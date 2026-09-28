România U21 - Finlanda U21, duel contând pentru preliminariile EURO 2027, va fi transmis în exclusivitate de către VOYO SPORT 1 și Pro Arena. Meciul este programat să aibă loc miercuri, pe 30 septembrie, de la 19:00.
România U21 - Finlanda U21, exclusiv pe VOYO SPORT 1 și Pro Arena
Cele mai importante faze ale jocului vor fi redate în format LIVE VIDEO & TEXT de către Sport.ro.
„Tricolorii mici” sunt obligați să câștige pentru a mai păstra șanse reale de calificare la baraj pentru ultima etapă din grupa preliminară.
În meciul tur, România a fost învinsă de Finlanda, 0-2, iar în caz de egalitate de puncte departajarea se face în funcție de rezultatele directe.
Clasamentul Grupei A
- 1) Spania - 21 de puncte
- 2) Finlanda - 19 puncte
- 3) România - 16 puncte
- 4) Kosovo - 11 puncte
- 5) Cipru - 3 puncte
- 6) San Marino - 0 puncte
Lotul convocat de Costin Curelea pentru meciurile României U21:
- Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);
- Fundași: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);
- Mijlocași: Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB);
- Atacanți: Atanas Trică (AEK Larnaca | Cipru), Rareș Burnete (Südtirol | Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia).