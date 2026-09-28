Pauza competițională, prilejuită de partidele internaționale, a venit la fix pentru Răzvan Lucescu!

La ultimul meci oficial al lui Al-Sadd Doha (Qatar), echipa a avut o prestație dezastruoasă: 0-3 cu Esteghlal Teheran (Iran) în runda inaugurală din Champions League Elite. În acel moment, antrenorul român a apărut în vestiar și le-a cerut elevilor săi să nu facă „înmormântare“ după un eșec la care foarte puțini s-au așteptat.

În acest context, faptul că le-a putut oferi jucătorilor săi câteva zile libere, pentru ca dezastrul cu Esteghlal să fie dat uitării, a fost exact ce i-a trebuit lui Răzvan. Acum însă, vacanța s-a încheiat, iar jucătorii lui Al-Sadd, cei care nu sunt la echipele lor naționale, s-au întors sub comanda antrenorului român.

Salariile de la Al-Sadd sunt printre cele mai mari din Orientul Mijlociu

Reunirea lotului, la Doha, a oferit, ca de obicei, imagini spectaculoase. Pentru că vedetele lui Răzvan Lucescu, plătite cu contracte „faraonice“, vin la stadion la bordul unor mașini de lux, în stilul unor vedete de la Hollywood. Această viață extravagantă, pe care o duc jucătorii lui Al-Sadd, e și explicația pentru că această grupare își permite să aibă în lot fotbaliști precum Roberto Firmino și Marcelo Brozovic.

Firmino, cel mai bine plătit jucător de la Al-Sadd, câștigă 30 de milioane de euro pe sezon! Iar Brozovic, ultimul transfer făcut în perioada mercato, a băgat în buzunar 16 milioane de euro pentru sezonul 2026-2027!

Răzvan Lucescu joacă, astăzi, un amical tare

Pentru Al-Sadd, prima partidă de după pauza internațională va fi în campionat, pe 9 octombrie, cu Al-Arabi Doha, formație pregătită de Cosmin Contra. Până atunci, astăzi, echipa lui Răzvan Lucescu are un amical tare, în spatele ușilor închise. Pe „Jassim Bin Hamad Stadium“, Al-Sadd va întâlni naționala Libanului.