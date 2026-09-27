Adus pe post de salvator la echipă în urmă cu un an, fostul selecționer al naționalei U21 a fost concediat după patru înfrângeri în primele patru etape. E pentru al doilea sezon la rând, când Bani Yas pornește catastrofal în campionatul intern. Anul trecut, echipa a înregistrat chiar șase înfrângeri în primele șase runde.

Daniel Isăilă, gata să revină în Superliga României!

În prezent fără echipă, Isăilă urmărește atent echipa națională în această perioadă și spune că nu ar exclude o revenire în campionatul României, acolo unde nu a mai antrenat de foarte multă vreme.

Ultima echipă pe care a pregătit-o în Superliga României a fost Astra Giurgiu, în 2014. Au urmat apoi doi ani ca ”secund” al lui Anghel Iordănescu la naționala de seniori și alți doi ani ca selecționer al naționalei U21.

„Întotdeauna, în meseria de antrenor, nu poți să spui 'nu' niciodată. Atunci când va veni o ofertă concretă, cu un proiect care să mă mulțumească pe mine, în primul rând, și pe echipa respectivă, de ce nu?”, a spus Isăilă, la ”VOYO SPORT LIVE”.

Daniel Isăilă și-a început cariera de antrenor la FC Săcele, în 2006, iar apoi au urmat FC Brașov, Sportul Studențesc, FCM Târgu Mureș și Astra Giurgiu.

În ultimii opt ani, antrenorul a activat doar în zona Golfului, la echipe din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.