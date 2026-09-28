Revenire spectaculoasă la FCSB înaintea derby-ului cu Rapid!

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat că sunt șanse mari ca Denis Drăguș (27 de ani) să fie refăcut pentru derby-ul împotriva Rapidului.

Mihai Stoica, ultimele informații despre Denis Drăguș

Mai mult decât atât, oficialul roș-albaștrilor a transmis că speră ca Drăguș să fie apt chiar mai devreme, la partida cu FC Voluntari.

„Se recuperează în bază. Sperăm să fie apt măcar pentru meciul de la Voluntari. Măcar să fie apt la meciul ăla, pentru că după aceea urmează cu Rapid. Nu știm niciodată, dar sunt șanse mari.

Accidentarea, pe care a avut-o, a avut-o și Mbappe și durează cam trei-patru săptămâni. El e același gen. Nu îl vezi supărat”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.