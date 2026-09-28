Revenire spectaculoasă la FCSB înaintea derby-ului cu Rapid!

Revenire spectaculoasă la FCSB înaintea derby-ului cu Rapid! Superliga
Alexandru Hațieganu
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FCSB a primit o veste importantă înaintea derby-ului cu Rapid, programat să se desfășoare pe 24 octombrie, de la 20:00.

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FCSBdenis dragusMihai StoicaRapidSuperliga
Din articol

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat că sunt șanse mari ca Denis Drăguș (27 de ani) să fie refăcut pentru derby-ul împotriva Rapidului. 

Mihai Stoica, ultimele informații despre Denis Drăguș

Mai mult decât atât, oficialul roș-albaștrilor a transmis că speră ca Drăguș să fie apt chiar mai devreme, la partida cu FC Voluntari. 

„Se recuperează în bază. Sperăm să fie apt măcar pentru meciul de la Voluntari. Măcar să fie apt la meciul ăla, pentru că după aceea urmează cu Rapid. Nu știm niciodată, dar sunt șanse mari. 

Accidentarea, pe care a avut-o, a avut-o și Mbappe și durează cam trei-patru săptămâni. El e același gen. Nu îl vezi supărat”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro

Denis Drăguș

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Drăguș s-a accidentat în dezastrul contra Craiovei

Denis Drăguș a semnat, pe 4 septembrie, un contract pe trei ani cu FCSB, în calitate de jucător fără angajament după despărțirea de Trabzonspor. 

Gigi Becali i-a oferit un salariu anual de un milion de euro, transformându-l în cel mai bine plătit fotbalist din Superliga României. 

Drăguș a jucat la FCSB în ultimele 19 minute din egalul cu Petrolul de acasă (2-2) și în primele 42 de minute din deplasarea contra Craiovei. Pe lângă eșecul umilitor, 0-5, de pe „Ion Oblemenco”, Drăguș s-a și accidentat. 

Pentru FCSB urmează partidele cu Oțelul Galați (acasă, 10 octombrie), FC Voluntari (deplasare, 17 octombrie) și Rapid (acasă, 24 octombrie).  

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