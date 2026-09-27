S-a aflat motivul pentru care Mihai Pintilii a plecat de la Levadiakos! Suma la care a renunțat fostul antrenor de la FCSB

După o perioadă încununată cu patru trofee la FCSB, Mihai Pintilii și Elias Charalambous au surprins pe toată lumea în martie, când au decis să demisioneze de pe banca tehnică.

S-a aflat motivul pentru care Mihai Pintilii a plecat de la Levadiakos

Relația dintre cei doi este una excelentă, astfel că Pintilii a decis să îi fie în continuare „secund” lui Charalambous. Zis și făcut, iar în vară ambii au semnat cu Levadiakos, formație care evoluează în primul eșalon din Grecia.

Spre mirarea tuturor, Mihai Pintilii a plecat prematur de la echipă. Toată lumea s-a întrebat care a fost, de fapt, motivul, în condițiile în care Levadiakos putea fi o rampă de lansare în fotbalul important de pe continent.

Potrivit TRUmedia, fostul antrenor de la FCSB a luat această decizie din rațiuni familiale. Mai exact, cei doi copii ai lui Mihai Pintilii au început școala, astfel că soția sa a dorit revenirea în România.