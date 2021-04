Mai este capabil Gigi Multescu sa salveze Dinamo?! Dezvaluiri ingrijoratoare despre antrenorul de aproape 70 de ani: nu ar mai fi in stare sa-si incurajeze jucatorii

Gigi Multescu a revenit a cincea oara la Dinamo pentru a incerca sa redreseze situatia disperata de la echipa.

Desi este evident ca are cele mai bune intentii, acceptand sa preia echipa chiar si in situatia foarte grea in care se afla, Multescu va implini in curand varsta de 70 de ani, iar acest lucru se pare ca se vede destul de mult si chiar ii afecteaza munca.

Fostul mare jucator al lui Dinamo este destul de slabit din punct de vedere fizic si exista zvonuri conform carora ar avea mari probleme in a se impune in fata jucatorilor.

Potrivit ProSport, antrenorul de 69 de ani nu ar mai avea nici macar putere sa tipe la jucatori la antrenamente sau sa isi impuna in fata lor ideile tactice.

Mai mult, la meciul pierdut de Dinamo la Cluj in fata CFR-ului s-ar fi petrecut un episod socant pentru acest nivel. Conform sursei citate, in momentul in care alb-rosii au ramas in dubla inferioritate numerica si jucatorii ramasi pe teren ar fi avut nevoie de incurajarile antrenorului, Multescu ar fi ramas impasibil la marginea terenului.

El a fost 'trezit' de fiul sau Catalin Multescu, antrenorul cu portarii de la Dinamo, care i-ar fi spus: "Tata, iesi si tipa la ei sa simta ca esti pe banca. Hai ca nu mai este mult din meci". De altfel, surse apropiate de familia Multescu au dezvaluit surse citate ca in realitate Catalin Multescu este cel care tine vestiarul lui Dinamo.

Gigi Multescu a intampinat probleme de acest fel inca din mandatul trecut la echipa din Stefan cel Mare. In playout-ul sezonului trecut, el a venit de asemenea intr-un moment extrem de dificil cand echipa era amenintata cu retrogradarea.

La acel moment, in presa a facut valva un episod petrecut la un antrenament al echipei, atunci cand Multescu a impartit jucatorii in doua echipe pentru un meci, doar ca intr-una din ele a inclus 13 jucatori.