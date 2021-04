Gigi Becali, detalii de ultima ora despre interesul pentru Marius Marin: "Este un fotbalist bun!"

Marius Marin a avut prestatii apreciate la Campionatul European U21, unde a fost capitanul echipei lui Adi Mutu.

Mijlocasul defensiv de 22 de la Pisa a fost integralist in primele doua meciuri, cu Olanda si Ungaria, in ambele incasand cate un cartonas galben si astfel fiind suspendat pentru ultimul meci din faza grupelor cu Germania.

S-a vorbit despre un interes al lui FCSB pentru Marin inca dinainte de inceperea Campionatului European, iar dupa meciurile bune facute de el in Ungaria aceste zvonuri s-au intensificat.

Gigi Becali a spus insa ca nu doreste sa il aduca pe jucator nascut la Timisoara la echipa ros-albastra, intrucat considera ca Adrian Sut este un fotbalist mai valoros decat el si joaca pe aceeasi pozitie.

"Marin este un fotbalist bun, dar nu, nu-l vreau la FCSB. Pentru ca la FCSB am un jucator, Sut, care este de cinci ori peste Marin. Sut este un fotbalist care nu ar trebui sa lipseasca de la echipa nationala. A demonstrat in acest sezon ca are valoare. Asta este, daca nu a fost convocat acum, eu ce sa mai fac? Dar, veti vedea pe viitor cine este cu adevarat Sut. Nu va mai lipsi din primul 11 al nationalei. Asa ar trebui", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

Marius Marin a jucat 26 de meciuri in acest sezon de Serie B pentru Pisa si a reusit sa ofere 3 pase decisive. In prezent, este cotat de Transfermarkt la 1 milion de euro.

Mijlocasul defensiv a fost crescut de ACS Poli Timisoara si s-a transferat in 2015 la ASU Poli Timisoara. In 2015 a fost luat de Sassuolo din postura de jucator liber de contract.

Ulterior, italienii l-au imprumutat la Catanzaro si la Pisa, iar in 2019 a fost cumparat definitiv in schimbul sumei de 400.000 de euro de echipa ce ocupa in acest moment locul 9 in Serie B.