Maxim la maxim! A batut-o singur pe campioana Basaksehir, care tremura acum la retrogradare!

Alex Maxim a marcat ambele goluri ale lui Gaziantep in victoria cu Basaksehr.

Mijlocasul roman a deschis scorul in minutul 32, din penalty, apoi a facut 2-0 din pasa lui Mirallas in minutul 52. Maxim a ramas in teren pana in minutul 78, cand i-a lasat locul in teren lui Cenk Sahin.

Maxim a jucat titular in banda stanga a liniei de mijloc. Junior Morais a fost si el pe teren tot meciul ca fundas stanga, in timp ce Tosca n-a intrat in lot.

Basaksehir, campioana din sezonul trecut, e la egalitate cu Malatyaspor, aflata acum pe prima pozitie care trimite in liga a doua. Echipa romanilor Maxim, Tosca si Morais, Gaziantep, e pe 5, dar are sanse mici sa joace in Europa. O despart 7 puncte de Trabzonspor, ultima care prinde Europa League.

Clasamentul din Turcia: