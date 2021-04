Avertisment pentru dinamovisti inainte de meciul cu Academica Clinceni. "Asta e frumusetea playout-ului! Toate echipele stau cu emotii"

Dinamo mai are de jucat doar impotriva celor de la Academica Clinceni pana la finalul sezonului regulat.

Inainte de startul playout-ului, Cosmin Barcauan a analizat situatia din partea inferioara a clasamentului Ligii 1. Fostul dinamovist a declarat ca toate echipele din playout au sanse egale de a se salva de la retrogradare, avertizandu-i pe jucatorii lui Gigi Multescu.

"Dinamo e un club puternic, cu un numar mare de oameni care iubesc clubul. E pacat ca s-a ajuns in situatia asta. Imi doresc ca repede, cu programul cu suporterii, sa aduca clubul pe linia de plutire.

Toate echipele care sunt in playout au emotii. Asta e si frumusetea playout-ului, toate echipele pot sa retrogradeze. Ma uit la Voluntari, si-au revenit in ultimele meciuri, si nu cred ca vor retrograda. Dar toate meciurile din playout vor fi de jucat, nu poti sa spui ca stii trei echipe care vor retrograda 100%.

E ceva ce eu n-am inteles, cu toate ca mi-am pus sperante in baietii astia din Spania, mai ales ca l-am auzit pe Cosmin Contra: 'Garantez pentru ei'. La problemele care au fost, mai bine nu veneau. Ma bucur ca baietii din DDB au fost acolo. Sper sa gaseasca si alti oameni, mai puternici, care sa fie alaturi de ei. Am inteles ca au gasit recent un sponsor destul de puternic", a declarat Cosmin Barcauan, la Look Sport.

Meciul dintre Dinamo si Academica Clinceni este programat in aceasta seara, de la ora 20:30, si va fi transmis LIVE pe www.sport.ro.