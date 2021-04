Se anunta show in sferturi! Stanciu, gata de spectacol in: Arsenal - Slavia Praga, LIVE de la 22:00 | Deplasare grea pentru Rashford si Bruno Fernandes in: Granada - United, de la aceeasi ora

14:41

Arsenal - Slavia Praga

Dupa ce a eliminat-o pe campioana Scotiei, Rangers, invinsa o singura data in acest sezon, dar si surpriza cu Leicester, Nicolae Stanciu se pregateste de inca un super-duel in Europa League.

Slavia Praga se deplaseaza la Londra pentru meciul cu Arsenal, iar mijlocasul roman, care a inscris 7 goluri in ultimele 5 meciuri pentru campioana din Cheia promite inca un meci spectaculos.

Arsenal a reusit sa treaca de Benfica si Olympiakos pentru a ajunge in sferturile de finala Europa League, iar acum vine dupa o serie de trei meciuri fara victorie, ultimul in fata campioanei Liverpool.

De cealalta parte, Slavia nu a pierdut niciun meci in acest an, ultima infrangere suferita fiind in Europa League cu Leverkusen, la inceputul lunii decembrie.

Granada - Manchester United

Echipa din Spania este 'revelatia' sezonului din Europa League, fiind si la prima participare in cupele europene, dupa ce a terminat pe locul 2 in grupa si au reusit sa le elimine in fazele anterioare pe Napoli si Molde.

De cealalta parte, Manchester United porneste ca favorita meciul cu Granada, mai mult, fiind considerata echipa cu cele mai mari sanse la castigarea trofeului. 'Diavolii rosii' au reusit sa le elimine pe Real Sociedad si pe AC Milan in fazele precedente.

Spaniolii vin dupa trei infrangeri consecutive, in timp ce United vine dupa victoria cu Brighton din ultima etapa, insa cu un meci in urma a fost eliminata de Leicester din Cupa Angliei.

Ajax - AS Roma

Olandezii au ajuns direct in saisprezecimile Europa League, dupa ce au incheiat pe locul trei in grupa Champions League, in spatele lui Liverpool si Atalanta. Din aceeasi grupa a mai facut parte din Midtjylland. Ajax le-a eliminat pe Lille si Young Boys in fazele precedente.

De cealalta parte, AS Roma a iesit lider din grupa din care a facut parte si CFR Cluj si a trecut fara probleme de Braga si Sahtior Donetsk, ajungand pana in sferturi.

Ultima infrangere suferita de Ajax a fost inregistrata pe 9 decembrie, in meciul cu Atalanta din Champions League, iar acum vine dupa o serie de sapte victorii consecutive.

AS Roma vine dupa infrangerea cu Napoli si remiza cu Sassuolo.

Dinamo Zagreb - Villarreal

Croatii au facut marea surpriza din Europa League dupa ce au intors rezultatul cu Tottenham din optimi si au reusit sa il elimine pe Mourinho. Dinamo Zagreb a incheiat lider in Grupa K, peste Wolfsberger, Feyenoord si TSKA Moscova.

Villarreal s-a impus in grupa I, clasandu-se peste Maccabi Tel Aviv, Sivasspor si Qarabag, iar in fazele eliminatori a reusit sa treaca de Salzburg, iar apoi de echipa lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev.

Dinamo Zagreb vine dupa o remiza obtinuta in campionat, in timp ce spaniolii au reusit sa lege o serie de 5 victorii consecutive, ultima infrangere inregistrata fiind la inceputul lunii martie.