Gigi Becali a declarat vineri seara că brazilianul de la FK Csikszereda nu va mai ajunge la FCSB, fără să ofere prea multe explicații. Motivul rupturii ar fi fost rezultatul vizitei medicale efectuate de jucător la București.

Anderson urma să semneze un contract pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane, și un salariu de 15.000 de euro pe lună, care ar fi putut crește la 20.000 de euro în cazul activării clauzei de extindere.

Președintele lui Csikszereda: „Argumentele sunt ridicole”

La o zi după anunțul făcut de Gigi Becali, publicația Szekely Sport a realizat un interviu cu președintele clubului din Miercurea Ciuc, Zoltan Szondy, care a oferit propria versiune asupra evenimentelor.

Oficialul a confirmat că Anderson Ceara avea o problemă mai veche la genunchi, cunoscută de club încă din perioada în care fotbalistul evolua în Brazilia.

„Evident că știam despre această problemă. Le-am spus celor de la FCSB că există două variante: operație sau întărirea musculaturii care stabilizează genunchiul. În Brazilia s-a ales a doua soluție și este clar că a funcționat. Anderson a jucat doi ani și jumătate la noi și nu vorbim despre un jucător accidentat”, a declarat Szondy.

Președintele lui Csikszereda susține că medicii FCSB au interpretat diferit situația și au considerat că brazilianul nu este apt pentru performanță.

„Doctorul celor de la FCSB a văzut lucrurile altfel. Au considerat că nu este apt să joace, ceea ce este ridicol, pentru că acum câteva săptămâni juca împotriva lor”, a afirmat oficialul.

Acuzații la adresa FCSB

Zoltan Szondy a mers chiar mai departe și a lăsat de înțeles că adevăratul motiv al renunțării la transfer ar putea fi altul.

„Nu am o problemă că s-au retras. Sunt obișnuit cu modul ciudat în care FCSB gestionează transferurile. Problema mea este că au venit cu această opinie medicală după ce cluburile ajunseseră la un acord și după ce jucătorul semnase contractul.

Mi se pare că între timp au semnat sau vor să semneze pe altcineva și au inventat această poveste pentru a putea face un pas înapoi”, a spus președintele clubului harghitean.

În sezonul recent încheiat, brazilianul a marcat șase goluri și a oferit șapte pase decisive în 37 de meciuri. Mai mult, a fost liderul campionatului la goluri marcate din afara careului (5) și driblinguri reușite (91).