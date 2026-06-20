Daniel Oprița crede că există o formație care pornește cu un avantaj important față de restul. Antrenorul Stelei este convins că Politehnica Timișoara are toate argumentele pentru a obține promovarea.

Buget de șapte milioane de euro la Poli Timișoara

„Va fi bătaie mare la promovare. Timișoara are buget uriaș, la ce jucători au adus cred că au șapte milioane de euro. Cu două milioane de euro terminau bugetul după primele cinci transferuri. Drăghici și Huszti au primit salarii mult mai mari decât aveau la Steaua și s-ar putea să îl ia și pe Rubio.

Vor promova anul ăsta sigur, cred că celelalte se vor bate pentru locul doi. Reșița cu Dorinel Munteanu, Bihorul cred că se bate la promovare, plus Chindia și Suceava, care s-a întărit și investește”, a declarat Oprița pentru Fanatik.

Promovată recent în Liga 2, Poli Timișoara a fost una dintre cele mai active echipe ale verii pe piața transferurilor.

Printre cele mai importante achiziții se numără Andrei Artean, fost la CFR Cluj, Farul și Universitatea Cluj, experimentatul atacant Aurelian Chițu, Ovidiu Popescu, dar și Ștefan Ștefanovici.

Pe lista transferurilor se mai află Stephan Drăghici, Andras Huszti, Mihai Dolghi și tânărul fundaș Sebastian Itu.