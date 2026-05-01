Robert Ilyes zice tot: cum și de ce a bătut-o Csikszereda pe FCSB, scor 1-0

Lucian Filip a reclamat o problemă de la FCSB după eșecul cu Csikszereda: „Am dus lipsă și s-a văzut”

Ce a fost și ce a ajuns! Decizia luată în cazul lui Adrian Șut, la finala pierdută la loviturile de departajare

La finalul confruntării, Zoltan Szondi, președintele ciucanilor, a susținut că s-ar fi mulțumit și cu un egal, deoarece a simțit că FCSB a dominat jocul prin presiune constantă.

Reacția lui Zoltan Szondi după Csikszereda - FCSB

Szondi a negat, de asemenea, că ar fi interesat de barajul pentru Conference League, deși echipa sa este în grafic pentru o astfel de realizare.

„Sincer, nu m-au uitat în clasament, dar cred că avem mari șanse să scăpăm. Emoții are omul întotdeauna, mai avem două meciuri. Încercăm să le luăm cât de serios putem și să ne atingem obiectivul.

Noi am avut ocazii clare, însă FCSB, una dintre cele mai mari echipe din România, a pus o presiune constantă. Eu m-aș fi mulțumit cu un egal.

Nu pot să spun că e nemeritată victoria noastră. Eu îi felicit pe băieți pe această cale, dar pot să spun că am avut și noroc. Era să ne sufocăm, FCSB este echipă bună, ce să mai. Eu am trecut în viața mea prin probleme mai mari decât un meci de fotbal. Nu m-am sufocat.

Nu ne gândim la Conference League. Am luat licența, noi nu ne dăm la o parte, nu mă înțelegeți greșit! FCSB e cea mai bună echipă din play-out. Cu tot respectul, eu nu sunt în măsură să discut despre FCSB”, a declarat Zoltan Szondi, la finalul partidei, la televiziunea Digi Sport.

„Eu cu domnul Dioszegi am vorbit despre academie, nu despre retrogradarea lui Csikszereda. Ne-a spus să nu avem emoții cu retrogradarea. Suporterii noștri iau drumul spre Sfântul Gheorghe, încercăm să îi ajutăm și eu zic că au șanse să promoveze. Există o rivalitate doar din punct de vedere sportiv”, a mai spus Szondi.

