De ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB! Roș-albaștrii au spus un ”Nu” clar

După ce în urmă cu câteva zile, patronul de la FCSB confirma transferul lui Anderson Ceara, Gigi Becali a dezvăluit că mutarea a picat pe ultima sută de metri.

Csikszereda, prima reacție după ce transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat: „Au semnat”

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Finanțatorul roș-albaștrilor a refuzat să ofere mai multe detalii în legătură cu transferul ratat al jucătorului de la Csikszereda Mircurea Ciuc.

Anderson Ceara a mers în urmă cu câteva zile în Capitală pentru a efectua vizita medicală în vederea transferului la FCSB. Totuși, conform GSP, surse apropiate clubului din Harghita susțin că aceasta nu a decurs conform planului.

Se pare că medicii au descoperit unele probleme în zona meniscului la Anderson Ceara, iar FCSB a refuzat să continue formalitățile. Brazilianul a încercat să repete testele medicale, însă roș-albaștrii au refuzat, iar mutarea a picat.

Anunțul făcut de Gigi Becali cu privire la transferul lui Anderson Ceara

”Cert e că nu suntem în grafic cu achizițiile. Nu e problemă de bani, dar nu îi găsim. Pe Anderson Ceara l-am dat înapoi. Nu mai este, a căzut transferul. Nu are rost să mai vorbim acum de ce. A căzut transferul. Nu pot să spun de ce. Ceara nu este jucătorul lui FCSB și nici nu va fi”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.