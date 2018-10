"M-au sunat si mi-au zis: Domne, vrei sa-l iei?!" Cum a pierdut Becali cel mai valoros jucator al Ligii I! A recunoscut totul

Gigi Becali se lauda ca are "ochi" la jucatori si a adus la FCSB cei mai buni tineri fotbalisti din Romania, insa omul de afaceri are si cateva decizii pe care si le reproseaza.



Una dintre acestea este faptul ca l-a ratat pe Mitrita. De doua ori. Mitrita putea ramane la FCSB pe vremea cand echipa "a imprumutat" tinerii de la Viitorul pentru Youth League. A doua oara, Mitrita putea ajunge la FCSB chiar inainte de a semna cu Craiova. Becali a ezitat atunci cand i s-a propus jucatorul pentru doar 700.000 de euro. Oltenii s-au miscat mai repede si l-au transferat.

Acum, Becali vrea sa isi repare greseala. Doar ca il costa 3 milioane de euro. Cel putin, asta e oferta pe care o face Craiovei.



"Singurul jucator pe care l-as vrea la ora asta este Mitrita. In rest, nu am pe cine. Mitrita e mai bun ca toti, si ca Tanase, Coman, si joaca cel mai bun. Inainte sa-l ia Craiova am fost contactat: 'Domne, vrei sa-l iei cu 700.000 de euro?' Dar am ezitat si cand am vrut sa-l iau, era prea tarziu ca discutase deja cu Craiova", a declarat Gigi Becali la ProX.