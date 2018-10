"La un moment dat am vrut sa ma las!" De ce nu a mai semnat Latovlevici cu FCSB: "Am vorbit cu nea Gigi Becali, i-am zis ca a fost o neintelegere!"

Latovlevici a fost la un pas sa revina la FCSB in vara.



Latovlevici s-a antrenat cu echipa lui Dica in perioada de pauza competitionala din vara si a fost foarte aproape sa semneze cu echipa lui Gigi Becali, insa in cele din urma mutarea nu s-a mai realizat.

A disparut o clauza din contractul initial, iar mai apoi FCSB s-a reorientat catre Alexandru Stan. Latovlevici s-a gandit chiar sa se retraga din activitate la 32 de de ani.

"Eu am avut o discutie, dimineata, inainte de antrenament, cu MM Stoica. Aveau nevoie de un jucator pe postul meu. A ramas sa semnez pe un an, cu optiunea de a pleca atunci cand vreau eu. In contractul prezentat apoi disparuse aceasta optiune, asa ca am vorbit cu impresarul meu sa discute cu patronul pentru niste bani la semnatura. Atat. Dar eu as fi semnat oricum, avand in vedere ca e Steaua, nu avea cum sa fie chestie de bani. Cand e vorba de Steaua, e altceva, la ce sentimente am trait eu acolo, lucruri pe care nu am cum sa le simt in altă parte sau sa le mai traiesc vreodata. Si, revin, ramasese sa semnez, dar s-au orientat catre Alexandru Stan. Dar am vorbit cu nea Gigi Becali, i-am zis ca a fost o neintelegere. In fine, se invarteau multe in capul meu, la un moment dat voiam sa ma las", a declarat Latovlevici pentru GazetaSporturilor.

Latovlevici a mai avut oferta in vara din Cipru si din Spania, de la Las Palmas, dar in cele din urma a ales sa se intoarca in Turcia, la Bursaspor.