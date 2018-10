FCSB il are deja pe "cel mai bun jucator roman din toate timpurile"! Pe cine pariaza TOT Gigi Becali

Gigi Becali este convins ca a dat lovitura.

La doar 19 ani, Olimpiu Morutan este jucator care l-a cucerit definitiv pe Gigi Becali. Patronul FCSB este convins ca a dat lovitura cand l-a transferat de la Botosani pentru 1 milion de euro. Recent, Becali a mai platit 400.000 de euro pentru 10% din drepturile federative astfel ca FCSB va incasa 90% dintr-un viitor transfer, iar Botosani restul de 10%.

"Cel mai valoros jucator roman din toate timpurile va fi Morutan" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Intrat pe final in partida nationalei de tineret cu Tara Galilor, cea care a dus Romania U21 aproape de Euro 2019, Morutan are sanse mari sa fie titular marti in meciul cu Liechtenstein U21 care va fi transmis in direct la Pro X de la ora 21.00. Romania are nevoie de 1 punct pentru a avea calificarea asigurata.

Se antreneaza suplimentar

Desi abia a ajuns la FCSB, Morutan se poate alege cu un nou contract cu salariu mai mare si clauza de reziliere de 150 de milioane de euro! Becali a fost impresionat de atitudinea lui Morutan dupa transfer.

„Daca nu aveam incredere in Morutan, voi credeti ca el ajungea la Steaua? Nu mi-am luat atatea tepe in ultimii ani? Imi mai trebuia una in plus? M-am interesat de cum se pregateste Morutan inca din primele lui zile la Steaua.

Meme mi-a spus ca, desi nu a avut incredere la inceput in acest transfer, dupa meciurile amicale si dupa modul in care el s-a pregatit in cantonamente, Morutan i-a demonstrat ca este un jucator foarte bun. Insa eu am ramas surprins cand mi-a spus ca vrea sa lucreze suplimentar dupa antrenamentele de la Berceni.

Niciun alt tanar jucator nu mi-a cerut pana acum asa ceva. Am auzit ca nu le are deloc cu iesitul prin cluburi, ca prefera sa se odihneasca acasa. Disciplina conteaza foarte mult pentru mine. Ma bucur ca el nu se aseamana deloc cu Alibec sau Golofca! Pe al doilea il luasem tot de la Botosani si stiti ce s-a intamplat”